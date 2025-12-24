Chất biển mạnh mẽ trong nhịp sống người dân miền duyên hải

Dọc theo bờ biển duyên hải Việt Nam, câu chuyện về cuộc sống mưu sinh của ngư dân luôn gắn liền với biển cả, với nắng gió và những phiên chợ sớm không bao giờ dứt. Cuộc sống dẫu cơ cực, khó khăn nhưng tinh thần, mạch sống người dân kiên trì bám biển vẫn căng tràn sức sống.

Giữ biển trong tim: cuộc sống căng mình cùng sóng gió

Việt Nam là quốc gia sở hữu đường bờ biển dài 3,260km, với những làng chài ven biển tạo nên một nét đẹp vừa mạnh mẽ, vừa đời thường. Tiếng ghe thuyền về bến lúc bình minh, mùi muối biển thoang thoảng trong gió, và hình ảnh những con người xứ biển rắn rỏi đã quen với sóng to gió lớn đã trở thành dấu ấn đặc trưng nơi đây. Ở đó, bức tranh cuộc sống là sự đan xen giữa lao động chăm chỉ và những khoảnh khắc sinh hoạt cộng đồng rất riêng.

Ngư dân tất bật mỗi sáng cho chuyến ra khơi thành công

Sống với biển, mỗi lần vượt sóng là một lần thử thách, và mỗi chuyến ra khơi đều là một hành trình chinh phục. Có ngày biển xanh đến mức tưởng như muốn ôm cả trời vào lòng, có ngày gió từ khơi thốc vào bờ đánh tung bọt trắng, mặt biển cuộn lên những lớp sóng dày nặng trịch. Ở nơi những dãy núi đổ mình xuống biển ấy, con người xứ biển với “chất biển” đặc trưng được tôi luyện qua năm tháng để hình thành sự kiên cường, nội lực, bền bỉ, và luôn tin vào ngày mai.

Ngư dân nơi đây bao đời vẫn thường nói: cuộc đời họ gắn liền với biển từ lúc chưa biết đi. Từ trong nôi nghe tiếng sóng, họ lớn lên theo nhịp bước chân trên bãi cát sau nhà và những chuyến ra khơi cùng cha anh. Họ không đếm được bao nhiêu lần đã đối mặt với rủi ro, chỉ biết rằng để bám biển thì con người phải can trường như đá, bền bỉ như chính con thuyền đã theo họ dầu dãi nắng mưa.

Chất biển cũng từ đó mà nên - đó là sự vững chãi khi thuyền ngược gió, là sức chịu đựng khi lênh đênh không thấy bờ. Trong màn đêm mịt mù ấy, chỉ một tia sáng từ ngọn hải đăng thấp thoáng phía xa cũng đủ để họ biết mình sắp về bờ an toàn. Ánh sáng ấy trở thành biểu tượng của niềm tin, thứ giúp người dân biển vững lòng vượt qua mọi thử thách, ngay cả khi hôm nay họ có thể mất trắng. Giữa bao biến động, họ vẫn lạc quan với nụ cười thường trực trên môi, xua đi mệt mỏi và vượt qua nỗi sợ vô hình từ biển cả.

Dẫu cuộc sống miền biển nhiều cam go, điều giữ họ ở lại với biển không phải là bản lĩnh quen sóng gió, mà là tình yêu dành cho quê hương, niềm tin vào nghề biển và mong muốn gìn giữ cội nguồn bao đời. Họ chọn bám biển vì đây là nơi họ lớn lên, là nhịp sống đã ăn sâu trong máu thịt. Chính vì vậy, người dân miền biển luôn tìm cách chủ động thích nghi, đổi mới ngư cụ, cập nhật kỹ thuật, cải tiến phương thức đánh bắt để tiếp tục vững vàng bám biển, giữ lấy nghề và tương lai của mình, bất kể biển đổi thay ra sao.

Tinh thần chủ động ấy cũng tạo nên cách họ học nghề -học từ trải nghiệm, từ những bài học truyền đời, nghe tiếng gió mà biết bão, nhìn màu nước đoán cá, thấy trăng mà tính con nước… Biển dạy họ cách sống khôn ngoan, bình thản trước biến động, mạnh mẽ trước khó khăn, đoàn kết trong gian nguy. Có ai đó đã nói rằng “đi biển càng lâu thì càng biết mình nhỏ bé”, chính sự nhỏ bé đó đã khiến họ khiêm nhường và đoàn kết hơn. “Đồng thuyền, đồng bạn” chính là sợi dây vô hình gắn kết cả cộng đồng, giúp người dân xứ biển đứng vững trước khó khăn.

BIVINA – Người bạn đồng hành 30 năm tôn vinh tinh thần biển

Gần 30 năm hiện diện ở các vùng ven biển, Bivina không chỉ đơn thuần là một loại thức uống thân quen trên bàn tiệc hay những buổi quây quần sau chuyến đi biển. Với người dân nơi đây, Bivina đã trở thành một phần của nhịp sống, lặng lẽ, gần gũi và luôn ở đó trong những khoảnh khắc buồn vui. Như chính tinh thần biển của con người nơi đây, Bivina gắn bó bằng sự bền bỉ, giản dị nhưng chân thành.

Những buổi chiều sau chuyến đi biển về, khi ghe vừa cập bến, lưới cá vừa được phơi, dân làng chài thư thái nhấp từng ngụm bia lạnh, tươi mát cùng tiếng cười giòn giã sau trận lưới đầy, kể nhau nghe câu chuyển biển khơi ngày hôm đó. Bivina luôn ở đó để cùng kết nối những tâm hồn biển cả gần nhau hơn, như một cộng đồng gắn bó, chia sẻ.

Ngư dân “khoe thành tích” sau buổi ra khơi thành công

Thương hiệu không chỉ hiện diện trong những dịp tụ họp vui vẻ mà còn luôn đồng hành, cổ vũ, khích lệ tinh thần người dân trên hành trình bám biển. Và chính từ tinh thần gắn bó bền bỉ ấy, Bivina tiếp tục gửi gắm sự hiện diện của mình qua một dấu ấn mới cho mùa Tết đang đến gần.

Trên hành trình từng bước ổn định lại cuộc sống và hướng đến một năm mới đầy hy vọng, Bivina giới thiệu diện mạo Tết mới - Bivina Export, mang dáng vẻ hiện đại và mạnh mẽ hơn, tiếp tục đồng hành với tinh thần hiên ngang, ý chí vững vàng của người dân xứ biển.

Trung tâm của thiết kế là ngọn hải đăng - biểu tượng của sự vững vàng giữa biển khơi, được lấy cảm hứng từ chính tinh thần bền bỉ của người dân duyên hải. Ngọn hải đăng hiên ngang giữa sóng gió, đỉnh gắn ngôi sao vàng rực rỡ, thể hiện niềm tự hào của một thương hiệu bia đậm chất biển Việt Nam và cam kết đồng hành cùng bà con vững vàng trước mọi con sóng. Bên dưới, dải sóng bạc mềm mại ôm lấy thân lon, gợi sức sống bền bỉ của biển cả và dư vị êm đằm, sảng khoái vốn đã quen thuộc với người miền biển. Những yếu tố nhận diện như lúa mạch, logo Bivina và sắc đỏ đặc trưng vẫn được giữ nguyên, như lời khẳng định về chất lượng và sự tin tưởng mà thương hiệu đã gây dựng qua nhiều năm.

Diện mạo Tết của Bivina còn mang theo tinh thần của “lộc biển” - những điều tốt lành mà người dân xứ biển luôn tin rằng sẽ ghé bờ sau những ngày sóng dữ: niềm tin, hy vọng và sự vững vàng. Trong thiết kế mới, Bivina gửi gắm trọn vẹn tinh thần ấy như một lời chúc khởi đầu, tiếp thêm niềm tin vững vàng cho cộng đồng miền biển./.