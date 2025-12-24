Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh thương mại song phương Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì quy mô lớn và đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng khu vực, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan hải quan hai nước được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn và bền vững.

Ngày 22/12, tại TP. Hải Phòng, đã diễn ra Hội đàm lần thứ XVI giữa Chi cục Hải quan khu vực III, Chi cục Hải quan khu vực VII, Chi cục Hải quan khu vực XVI (Hải quan Việt Nam) với Hải quan Côn Minh (Hải quan Trung Quốc).

Hội đàm diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới phía Bắc tăng trưởng mạnh, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, thông quan và kiểm soát ngày càng cao .

Phát biểu tại hội đàm, ông Đặng Công Thành – Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực III nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hải quan hai bên không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành của chuỗi logistics và chuỗi cung ứng khu vực. Thực tiễn cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc đều là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất – thương mại châu Á, do đó việc hài hòa thủ tục, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp quản lý là yêu cầu mang tính chiến lược, không còn là lựa chọn mang tính tình thế.

Đại diện Hải quan Việt Nam và Hải quan Côn Minh, Trung Quốc ký kết, trao đổi biên bản hội đàm. Ảnh Thái Bình

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là hạ tầng kết nối và vận tải xuyên biên giới, trong đó nổi bật là dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Khi dự án này hoàn thành và đi vào khai thác, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt qua biên giới được dự báo tăng mạnh, tạo thêm động lực cho thương mại nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực lớn đối với công tác tổ chức, giám sát và thông quan tại các cửa khẩu quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa hải quan hai nước được xem là điều kiện tiên quyết để tránh ách tắc, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong hoạt động xuất nhập khẩu, từ thủ tục hải quan, kiểm tra chuyên ngành đến công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trên tinh thần hợp tác, các đơn vị của Hải quan Việt Nam và Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin nghiệp vụ, tăng cường phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh tại khu vực cửa khẩu, đồng thời nghiên cứu các giải pháp hiện đại hóa quản lý, hướng tới mô hình cửa khẩu thông minh, ứng dụng công nghệ số trong giám sát và thông quan hàng hóa .

Quang cảnh hội đàm. Ảnh Thái Bình

Ông Thạch Chính Tiến - Quan trưởng Hải quan Côn Minh đánh giá cao vai trò của các đơn vị hải quan Việt Nam trong việc tạo thuận lợi thương mại, đồng thời khẳng định mong muốn duy trì cơ chế hội đàm định kỳ như một kênh trao đổi hiệu quả, thực chất. Lãnh đạo Hải quan Côn Minh cho biết, trong bối cảnh thương mại biên giới ngày càng sôi động, việc chia sẻ kinh nghiệm cải cách, hiện đại hóa hải quan sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý của cả hai bên, qua đó tạo nền tảng ổn định cho dòng chảy hàng hóa song phương.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo các đơn vị hải quan hai nước đã ký Biên bản hội đàm, thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Nhân dịp này, đoàn Hải quan Côn Minh cũng đã khảo sát thực tế hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phục vụ tốt hơn công tác phối hợp quản lý trong tương lai.