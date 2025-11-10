Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Doanh nghiệp Việt tăng năng suất gấp 3 nhờ giải pháp AI thông minh

P.V

Doanh nghiệp Việt tăng năng suất gấp 3 lần, giảm 70% chi phí nhờ giải pháp AI thông minh Yofatik AI – tự động hóa, tối ưu và bứt phá hiệu quả.

Trong bối cảnh chi phí lao động ngày càng tăng và áp lực cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp Việt phải đối mặt với bài toán làm thế nào để vừa tiết kiệm chi phí vừa nâng cao hiệu quả. Theo báo cáo Vietnam Digital Marketing 2025, doanh nghiệp ứng dụng AI đã ghi nhận năng suất lao động cao gấp 3 lần so với mô hình truyền thống.

Công nghệ AI, đặc biệt là các nền tảng như Yofatik AI, đang mở ra cách tiếp cận mới: thay vì đầu tư hàng chục triệu đồng cho công việc thủ công, doanh nghiệp chỉ cần vài trăm nghìn và vài phút thao tác để có sản phẩm chuyên nghiệp.

Năng suất – “nút thắt cổ chai” của SMEs Việt

image001-5138.png

Theo VCCI, 72% SMEs tại Việt Nam gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất ổn định do:

● Quá phụ thuộc vào nhân sự thủ công, tốn kém chi phí.

● Chậm bắt kịp nhu cầu sản xuất nội dung liên tục trên Shopee, TikTok Shop, Facebook.

● Thiếu công cụ hiện đại để tối ưu vận hành và marketing.

Ví dụ: Một công ty logistics nhỏ ở Đà Nẵng cho biết, nhân sự nhập liệu chiếm 40% chi phí vận hành hàng tháng. Sau khi áp dụng AI tự động hóa, họ cắt giảm 60% thời gian xử lý đơn hàng.

Yofatik AI – Giải pháp AI toàn diện cho doanh nghiệp Việt

image003-3968.png

Ra mắt năm 2024, Yofatik AI được phát triển với mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, giảm gánh nặng nhân sự và tối ưu chi phí.

3 điểm mạnh nổi bật:

● Ngôn ngữ Việt chuẩn bản địa: Hỗ trợ giọng nói AI tự nhiên Bắc – Trung – Nam, phù hợp video quảng cáo, đào tạo hay bán hàng.

● Dễ sử dụng: Giao diện tiếng Việt 100%, thao tác kéo-thả, không yêu cầu kỹ thuật.

● Chi phí hợp lý: Chỉ vài trăm nghìn đồng/tháng thay vì 20–30 triệu đồng cho ekip sản xuất.

3. Tính năng đa dạng – Phù hợp nhiều ngành nghề

Yofatik AI mang đến bộ công cụ toàn diện:

● AI tạo nội dung: Viết bài PR, blog SEO, kịch bản TikTok trong vài phút.

● AI tạo video miễn phí: Chuyển văn bản thành video hoàn chỉnh với hình ảnh, nhạc nền, hiệu ứng.

● AI tạo video marketing: Upload ảnh sản phẩm + mô tả → có video quảng cáo với template sẵn.

● Giọng nói AI đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Ấn, Indonesia, Ả Rập – mở rộng quốc tế.

● AI phân tích dữ liệu: Tự động tổng hợp báo cáo bán hàng, gợi ý chiến lược marketing.

● AI quản lý bán hàng: Tích hợp Shopee, TikTok Shop, tạo video review & phản hồi khách tự động.

Hiệu quả thực tế: Tăng năng suất gấp 3 lần, giảm chi phí 70%

image005.png

● Tiết kiệm chi phí: Một video quảng cáo 2 phút nếu thuê ekip tốn 20–40 triệu và 7–10 ngày. Với Yofatik AI chỉ 500.000–1 triệu và 5–10 phút.

● Tăng tốc độ: Từ 2–3 video/tuần → 15–20 video/ngày.

● Case study:

o Shop thời trang Hà Nội dùng AI tạo video → doanh thu tăng 35%, hoàn trả giảm 18%.

o Startup EdTech Hà Nội tạo 50 video khóa học bằng AI → tiết kiệm 200 triệu, học viên gấp đôi.

o Doanh nghiệp F&B TP.HCM dùng AI phân tích dữ liệu để dự đoán nhu cầu → giảm 20% lãng phí nguyên liệu, lợi nhuận tăng 25%.

Dễ dàng triển khai – không còn rào cản công nghệ

Nhiều chuyên gia cho rằng, điểm mạnh lớn nhất của AI cho doanh nghiệp Việt nằm ở sự đơn giản khi triển khai.

Thay vì cần đội ngũ kỹ thuật, chủ doanh nghiệp có thể:

● Đăng ký tài khoản miễn phí tại Yofatik.ai.

● Chọn loại video/ảnh từ thư viện template sẵn có.

● Nhập nội dung hoặc hình ảnh → AI xuất bản video/ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vài phút.

Trường hợp thực tế: Shop “Miu Fashion” dùng AI tạo video cho sản phẩm mới, video đạt 500.000 lượt xem trên TikTok chỉ sau 2 ngày – một kết quả mà trước đây họ cần ekip chuyên nghiệp và hàng chục triệu đồng.

Xu hướng AI doanh nghiệp trong tương lai

● Tự động hóa 80% quy trình: Deloitte dự báo, SMEs sẽ dùng AI cho nhập liệu, báo cáo, CSKH.

● Cá nhân hóa mạnh mẽ: AI phân tích dữ liệu giúp mỗi khách hàng nhận trải nghiệm riêng.

● Livestream AI: Gartner dự đoán đến 2027, 20% livestream bán hàng sẽ do AI vận hành.

● Vươn ra toàn cầu: SMEs Việt dễ dàng bán hàng quốc tế nhờ giọng nói AI đa ngôn ngữ và video chuyên nghiệp.

AI không còn là công nghệ “xa xỉ”, mà là giải pháp bắt buộc nếu doanh nghiệp Việt muốn tăng năng suất gấp 3 lần, giảm 70% chi phí và cạnh tranh toàn cầu.

Hãy thử ngay giải pháp AI thông minh để bứt phá trong năm 2025.

Thông tin chi tiết:

● Website: Yofatik.ai

● Email: support@yofatik.ai

● Hotline: 0865.941.094

P.V
