Đằng sau giao dịch số chỉ mất... 1 phút

TPO - Một giao dịch số mất 1 phút, tại quầy kéo dài tới 10 phút, ngân hàng có KPI rõ ràng, đo lường ESG đến từng khâu, từng nhân viên. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, doanh nghiệp sản xuất thừa nhận ESG vẫn là bài toán tốn kém, mơ hồ, thậm chí khiến cổ đông quyết định rút vốn vì lo ngại chi phí và rủi ro dài hạn.

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí tổ chức hôm nay (22/12), ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - cho biết, việc đo lường ESG tuy không dễ, nhưng có thể làm được nếu doanh nghiệp thực sự quyết tâm. Tại TPBank, mỗi nhân viên đều có KPI rõ ràng, đo lường được hiệu quả công việc của từng vị trí, từng quy trình.

Thậm chí, ngân hàng phân tích chi tiết một quy trình phải qua bao nhiêu khâu, bao nhiêu “mắt” và “tay”, cần bao nhiêu lần nhấp chuột để hoàn tất, từ đó xác định điểm nào có thể tiết kiệm.

Ông Hưng dẫn ví dụ, trong khi một giao dịch số chỉ mất khoảng 1 phút thì giao dịch tại quầy có thể kéo dài tới 10 phút. Câu hỏi đặt ra là nhân viên đang mất thời gian vào đâu, quy trình nào còn dư thừa? Việc “đong đếm” chi tiết như vậy giúp ngân hàng nhìn rõ cần cắt giảm giấy tờ, bút mực hay khâu trung gian nào, qua đó tối ưu toàn bộ chuỗi vận hành.

Theo lãnh đạo TPBank, ESG là khoản đầu tư tốn kém, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều tiêu chuẩn chưa mang tính bắt buộc, trong khi doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những áp lực rất thực tế về dòng tiền, chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với các khoản đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình, thời gian hoàn vốn có thể nhanh hơn dự kiến. Nếu triển khai hiệu quả, nhiều hạng mục có thể hoàn vốn sau khoảng 2-3 năm.

Lợi ích trực tiếp khi áp dụng ESG, ngân hàng chủ động làm việc với các tổ chức tài chính quốc tế và các quỹ môi trường. Nguồn vốn xanh từ các tổ chức này thường có chi phí thấp hơn khoảng 1,5-2% so với vốn thông thường, tạo điều kiện để ngân hàng cung cấp lại cho khách hàng với mức lãi suất ưu đãi hơn. Tuy nhiên, ông Hưng lưu ý, các nguồn vốn này đi kèm yêu cầu kiểm toán chặt chẽ.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Bình - Tổng Giám đốc STP Group, chi phí là vấn đề cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp khi nói đến ESG. Trên thực tế, nỗi lo lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay không phải là có triển khai ESG hay không, mà là con đường này dài bao xa, chi phí sẽ tốn kém đến mức nào.

Chính vì lo ngại này, bà Bình thẳng thắn cho biết, từng có những cổ đông của doanh nghiệp quyết định rút vốn vì ESG. Nguyên nhân là nhiều nhà đầu tư cho rằng, ESG vẫn còn khá mơ hồ, thiếu định hình rõ ràng, trong khi họ không nhìn thấy lý do đủ thuyết phục để tiếp tục gắn bó. Một số cổ đông đánh giá việc theo đuổi ESG mang tính “phiêu lưu”, không biết đến khi nào mới hoàn tất, trong khi doanh nghiệp vẫn đang phải ưu tiên nhiều nhiệm vụ kinh tế.

Bà Bình chia sẻ, trên thực tế, doanh nghiệp đã gặp không ít “bài học đắt giá” khi triển khai ESG, đặc biệt liên quan đến yếu tố con người. Ví dụ, việc đưa công nghệ vào môi trường lao động công nhân nếu không phù hợp với trình độ, thói quen và không có đội ngũ trung gian đồng hành, hỗ trợ ở cùng “tầng bậc” với họ, thì rất dễ thất bại.

“Nếu chỉ áp công nghệ từ trên xuống, không thực sự hiểu người lao động, thì khi đi vào triển khai sẽ "vấp". Chúng tôi đã gặp khá nhiều thất bại và thất bại lớn nhất là mất con người”, bà Bình nói.