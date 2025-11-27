Hãng hàng không dùng AI lập lịch bay, chọn máy bay

TPO - Lãnh đạo Vietjet cho biết, hãng bay giá rẻ này đã dùng AI để phân tích và xây dựng lịch bay như loại máy bay này nên bay vào giờ nào, thời tiết ra sao. Tuy nhiên, ngành hàng không vẫn đang đối mặt với một số thách thức trong quá trình thực hiện ESG.

Chia sẻ tại Hội thảo Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ do báo Dân trí tổ chức chiều 26/11, ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại Công ty CP Hàng không Vietjet - cho biết, trong lĩnh vực vận chuyển, công nghệ rất cần thiết, ví dụ Trung Quốc đã tự động hoá gần như hoàn toàn nhờ tích hợp AI như lọc dữ liệu hàng hoá giúp đảm bảo ổn định về chất lượng.

Ông Tạ Hữu Thanh - Giám đốc Thương mại Công ty CP Hàng không Vietjet.

“Trên cơ sở dữ liệu thu thập và được chia sẻ với các đối tác, chúng tôi đã dùng AI để phân tích và xây dựng lịch bay như loại máy bay này nên bay vào giờ nào, thời tiết ra sao. Trong trường hợp cơ sở hạ tầng có vấn đề gì, làm ảnh hưởng đến vận hành bay thì nhờ công nghệ có thể kịp thời khắc phục”, ông Thanh cho biết.

Tuy nhiên, lãnh đạo Vietjet cũng chỉ ra, ngành hàng không đang đối mặt với một số thách thức trong quá trình thực hiện ESG.

Do đặc thù phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (Jet A1) với mức phát thải CO2 và NOx cao, việc chuyển sang các loại nhiên liệu thay thế như nhiên liệu bền vững (SAF), điện hóa hay hydro hiện chưa khả thi vì chi phí đắt gấp 2-5 lần so với nhiên liệu truyền thống.

Bên cạnh đó, áp lực cân bằng giữa chi phí và giá vé lớn, bởi việc áp dụng ESG làm chi phí tăng lên, nhưng các hãng hàng không không thể chuyển toàn bộ phần chi phí này sang giá vé.

Ngoài ra, yêu cầu tuân thủ ESG giữa các quốc gia không đồng nhất, buộc các hãng phải đáp ứng nhiều tầng tiêu chuẩn khác nhau. Chi phí dành cho việc báo cáo, kiểm toán và đánh giá ESG cũng cao, tạo thêm gánh nặng về tài chính và nguồn lực cho doanh nghiệp.

Bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn môi trường và phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) - cho biết mỗi mô hình doanh nghiệp đều có những khó khăn riêng khi triển khai ESG.

Ngành dầu khí hiện đối mặt áp lực lớn về phát thải carbon, rủi ro cao liên quan đến an toàn môi trường và yêu cầu minh bạch ESG ngày càng tăng từ cơ quan quản lý, nhà đầu tư và thị trường năng lượng tái tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia đều hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, áp lực dịch chuyển từ khai thác chế biến nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo trở nên rất lớn đối với các tập đoàn dầu khí.

“Trong điều kiện đó, PVN buộc phải minh bạch toàn bộ thông tin về ESG, trước yêu cầu từ Chính phủ, nhà đầu tư và cả các dự án mà chúng tôi triển khai ở nước ngoài”, bà Phương nhấn mạnh.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội - cho biết, ESG đang dần trở thành chuẩn mực bắt buộc toàn cầu. CBAM của châu Âu yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu phải chứng minh phát thải carbon; các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi nhà cung cấp tại Việt Nam cung cấp đầy đủ dữ liệu môi trường, lao động và quản trị minh bạch.

"Thực tế cho thấy 98,5% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), nhưng chỉ có khoảng 15% bắt đầu tiếp cận ESG", ông Quốc Anh và nhấn mạnh rằng rào cản lớn nhất không phải là nhận thức, mà chính là nguồn lực như tài chính hạn chế, thiếu nhân sự có chuyên môn, chưa có công cụ công nghệ phù hợp...

“Doanh nghiệp không làm ESG thì mất cơ hội, không thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Quốc Anh nói.