Tham gia Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Việt Nam – Lào 2025, Saigontourist Group đẩy mạnh hợp tác chiến lược du lịch hai chiều

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục tiên phong tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào năm 2025, một sự kiện mang tính chiến lược quan trọng, được tổ chức nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Lào.

Sự kiện chính và chương trình làm việc của Hội nghị diễn ra vào ngày 03/12 tại thủ đô Vientiane- Lào, do Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức. Đây là cơ hội lớn để Saigontourist Group, các đơn vị thành viên gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp, kết nối, mở rộng thị trường khách, góp phần quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao của Saigontourist Group trên thị trường quốc tế.

Tại Hội nghị, Saigontourist Group tham gia với nhiều nội dung làm việc cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển, kết nối sản phẩm dịch vụ du lịch Saigontourist Group – Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam tại Lào. Các hoạt động trọng tâm bao gồm: Tham dự, trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào; Phối hợp thăm và làm việc với các đối tác du lịch tại Lào, thiết lập các mối quan hệ hợp tác phát triển dịch vụ, đầu tư, và ký kết hợp tác phát triển hai chiều; Khảo sát tuyến điểm du lịch nhằm nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Điểm nhấn quan trọng của Chương trình là Lễ trao Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2025 – 2030 giữa ba bên, gồm: Saigontourist Group – Vietnam Airlines – Hiệp hội các công ty Lữ hành Lào (Lao Association Travel Agents) có sự chứng kiến của Lãnh đạo Chính phủ hai quốc gia.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung ký kết hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: Phối hợp mở rộng thị trường và thúc đẩy du lịch hai chiều ở Việt Nam – Lào; Cùng nhau phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch được thiết kế riêng cho du khách đến Việt Nam và Lào, quảng bá hai quốc gia như một điểm đến; Cải thiện dịch vụ và nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng bá chung trên các kênh truyền thông của các bên, cùng mục tiêu chung thúc đẩy việc hợp tác phát triển du lịch.

Việc tham gia chương trình này nằm trong chiến lược tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, đồng thời hưởng ứng những giải pháp thu hút du lịch quốc tế, nhất là thị trường trọng điểm, lân cận. Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Lào là một sự kiện quan trọng, đóng vai trò cầu nối tiếp tục quá trình phát triển du lịch giữa Việt Nam – Lào và các ngành phụ trợ khác, góp phần quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách quốc tế.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện này đối với Saigontourist Group và sự phát triển du lịch Việt Nam – Lào, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Saigontourist Group – nhận định: “Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào năm 2025 là một chương trình làm việc mang tính chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác toàn diện, triển khai mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai Đảng – hai Nhà nước. Sự tham gia của Saigontourist Group và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Saigontourist Group – Vietnam Airlines – Hiệp hội các công ty Lữ hành Lào (Lao Association Travel Agents) tiếp tục khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch Việt Nam – Lào, cùng các doanh nghiệp dịch vụ, hàng không, du lịch Lào khai thác tiềm năng du lịch dồi dào của cả hai bên”.

Với nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử, đồng thời có những sản phẩm du lịch độc đáo, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam, Saigontourist Group xác định Lào là một trong những thị trường trọng điểm lân cận, không chỉ ở khía cạnh thu hút khách du lịch đến Việt Nam mà còn phát triển các tuyến du lịch đưa khách Việt Nam đi Lào và hình thành các sản phẩm du lịch xuyên biên giới.