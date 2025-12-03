Hà Tĩnh: Bãi biển Thiên Cầm ngập rác

TPO - Sau những đợt bão lũ dồn dập liên tiếp, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh rác thải chất đống, ngổn ngang dọc bờ biển.