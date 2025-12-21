Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

Khánh Hòa chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Phùng Quang
TPO - Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 diễn ra từ 20-21/12 với chủ đề "Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số".

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi các giải pháp công nghệ số, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, đồng thời tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

z7346044657498-91eb969264db54f5e2004c73551d0a82.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu tham quan các gian hàng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Khánh Hòa; phát động phong trào "Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" nhằm phổ cập kiến thức, thông tin về công nghệ số đi vào đời sống thực tiễn của cộng đồng, người dân và xã hội.

Ngày hội công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 đã thu hút 30 gian hàng của các cơ quan, các tổ chức doanh nghiệp trên các lĩnh vực: Chính quyền số, văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, y tế chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin và giải pháp phần mềm...

anh-man-hinh-2025-12-20-luc-110303.png
Giới thiệu sản phẩm số tại ngày hội.

Ngoài ra còn có các hoạt động trò chơi thực tế ảo VR, AR, 3D với các chủ đề: Du lịch, khám phá địa danh, trò chơi thể thao và tương tác cùng giai điệu âm nhạc. Bên cạnh đó còn có không gian chụp ảnh photobooth miễn phí với các hiệu ứng tương tác gần gũi, thân thiện giúp các bạn trẻ có được không gian kết nối cùng ngày hội công nghệ số...

Phùng Quang
#Ngày hội công nghệ số #công nghệ số #bình dân học vụ số #Khánh Hòa

