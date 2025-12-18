Tỉnh Đoàn Lai Châu quyết tâm đột phá về chuyển đổi số và khởi nghiệp trong nhiệm kỳ mới

TPO - Tỉnh Đoàn Lai Châu trong nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, đột phá, sáng tạo và phát triển. Đồng thời, sẽ đổi mới tổ chức hoạt động Đoàn phù hợp với thực tiễn miền núi, biên giới, góp sức xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển theo hướng xanh, nhanh và bền vững.

Một nhiệm kỳ đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 17-18/12, với sự tham dự của 216 đại biểu đại diện cho gần 26 nghìn đoàn viên toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị cho thấy, trong nhiệm kỳ 2022-2027, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Toàn tỉnh hiện có hơn 112.800 thanh niên, trong đó gần 26.000 đoàn viên. Đây là lực lượng xã hội to lớn, giàu nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, đóng vai trò xung kích, tiên phong trong lao động, học tập, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.

Các cấp bộ Đoàn chú trọng chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục phù hợp từng nhóm thanh niên. Toàn tỉnh đã tổ chức 225 buổi học tập, tuyên truyền, thu hút hơn 135.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 5 từ phải sang) - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tham dự đại hội.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” thu hút 445.000 lượt đoàn viên tham gia, thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 43 công trình cấp huyện và 3.850 phần việc cơ sở, với tổng giá trị làm lợi trên 15 tỷ đồng. Các hoạt động tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” duy trì 146 tổ chuyển đổi số cộng đồng và 38 đội hình bình dân học vụ số, với hơn 5.000 đoàn viên tham gia, hỗ trợ gần 20.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và nâng cao kỹ năng số.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Với chương trình đồng hành với thanh niên, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như Chương trình đồng hành trong học tập với hàng trăm hoạt động tư vấn định hướng học tập, nghề nghiệp, hơn 20.000 lượt đoàn viên được tư vấn hướng nghiệp; Chương trình đồng hành khởi nghiệp, lập nghiệp đã hỗ trợ 25 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức 3 diễn đàn đối thoại khởi nghiệp thu hút hơn 3.000 lượt thanh niên tham gia, duy trì 362 mô hình kinh tế tư nhân và 52 mô hình kinh tế tập thể do thanh niên làm chủ; Chương trình rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được triển khai thường xuyên, đa dạng.

Các đại biểu tham quan gian triển lãm tại đại hội.

Toàn tỉnh có hơn 99.000 thiếu nhi, trong đó hơn 68.000 đội viên. Các phong trào thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, chương trình rèn luyện đội viên được triển khai đồng bộ, thiết thực; xây dựng trên 250 công trình măng non, hỗ trợ gần 220.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng; công tác quốc tế thanh niên được triển khai chủ động, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi.

Công tác xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên được thực hiện trên diện rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh Đoàn Lai Châu đã kết nạp hơn 9.400 đoàn viên mới, giới thiệu gần 4.900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 1.880 đồng chí được kết nạp, tỉ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt khoảng 80%. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai nghiêm túc, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, như nội dung và phương thức hoạt động ở một số địa phương chưa đổi mới kịp thời; việc nắm bắt và định hướng thanh niên còn chậm; hiệu quả chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp và năng lực cán bộ Đoàn cơ sở chưa đồng đều; một số cán bộ, đoàn viên còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng và nguồn lực cho hoạt động.

﻿ Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ mới: Tập trung đột phá về chuyển đổi số và khởi nghiệp

Trên nền tảng của nhiệm kỳ qua, Đại hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động; đồng thời xây dựng thế hệ thanh niên Lai Châu thời kỳ mới với lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão và phẩm chất đạo đức tốt.

Khẩu hiệu của Đại hội là “Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Sáng tạo - Phát triển”. Tỉnh Đoàn Lai Châu xác định hai nhiệm vụ đột phá quan trọng: Một là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn và hoạt động thanh niên; hai là thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với các sản phẩm du lịch, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tỉnh Đoàn Lai Châu xác định các phong trào tiên phong trong kỷ nguyên mới như tập trung vào chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ; phát huy vai trò của thanh niên trong làm giàu chính đáng; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đánh giá, các tham luận trình bày tại Đại hội đã phản ánh khá toàn diện những kết quả ấn tượng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong ba năm qua, một giai đoạn hết sức đặc biệt, với nhiều khó khăn, thách thức đan xen do tác động của thiên tai, những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu mới đặt ra từ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá, các phong trào tình nguyện và phong trào phát triển kinh tế của Tỉnh Đoàn Lai Châu được tổ chức ngày càng bài bản, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, anh Nguyễn Tường Lâm đồng tình với các đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc về những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của Tỉnh Đoàn Lai Châu. Một số hạn chế mang tính truyền thống, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp mang tính căn cơ, triệt để để khắc phục những hạn chế, đồng thời gợi mở bốn nội dung trọng tâm để đại hội thảo luận và thực hiện.

Thứ nhất, bám sát và cụ thể hóa các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương và các chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư về công tác Đoàn, thanh niên, đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chú trọng chuyển đổi số, đa chiều, tăng tính tương tác.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, tập trung cải thiện và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, khắc phục tình trạng “bệnh hình nón ngược”, khi cấp trên sôi nổi nhưng cơ sở còn yếu; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, theo dõi, đánh giá, xếp loại chi đoàn, đoàn viên theo hướng thực chất, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ số, gắn hoạt động Đoàn với địa bàn trọng điểm, xác định mục tiêu cụ thể và đảm bảo duy trì hiệu quả lâu dài.

Thứ ba, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, thanh niên đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, chuyển đổi số, du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm OCOP, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; đồng thời thực hiện đánh giá kết quả theo hướng đo lường thực chất thông qua số mô hình khởi nghiệp thành công, số việc làm được tạo ra, mức đóng góp ngân sách và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại.

Các nội dung chỉ đạo cần quán triệt theo phương châm “ba dễ, ba rõ, ba đo”, trong đó mọi chủ trương phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; khi triển khai phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đồng thời đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn đăng ký công khai kết quả thực hiện, phấn đấu mỗi quý có một kết quả nổi bật, mỗi năm có ít nhất hai nội dung đột phá, tạo khí thế làm việc nghiêm túc, hiệu quả trong toàn nhiệm kỳ.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó cán bộ Đoàn phải gắn bó với thanh niên, bám sát cơ sở, chủ động lắng nghe, đối thoại, nêu gương và chịu trách nhiệm thực chất về kết quả công việc; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng công tác Đoàn, công tác dân vận và tập hợp quần chúng thông qua đào tạo, tập huấn bài bản, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; trên cơ sở đó chú trọng phát triển thanh niên toàn diện về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, tri thức, kỹ năng nghề, thể chất, đời sống tinh thần và văn hóa, xây dựng thế hệ thanh niên Lai Châu tiên phong, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

﻿ Các đại biểu bỏ phiếu tại đại hội.

Dự Đại hội, ông Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và chuyển đổi số, nhiều phong trào, mô hình đã để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống địa phương.

Bên cạnh đó, ông Sùng A Hồ đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao khả năng định hướng cho thanh thiếu nhi trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sùng A Hồ nhấn mạnh, tổ chức Đoàn cần chú trọng từ cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Theo ông Sùng A Hồ, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đồng thời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ là 5 đồng chí.

Chị Vừ Thị Mai Dinh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu khóa mới; chị Bế Thị Bằng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu.