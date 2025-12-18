Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy: Chuyển đổi số và nâng cao năng lực số phải được coi là nhiệm vụ sống còn

TPO - Anh Bùi Quang Huy đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Xác định chuyển đổi số và nâng cao năng lực số phải được coi là nhiệm vụ sống còn, là dòng chảy xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần hành động “Đoàn kết - Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển” đã diễn ra phiên trọng thể.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ sống còn của thanh niên

Phát biểu và chỉ đạo tại đại hội, anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, việc học tập Nghị quyết, học tập các bài học lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả. Cùng với đó tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tham gia hiệu quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trực tiếp đảm nhận nhiều phần việc trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia như cao tốc Bắc – Nam, đường dây 500kV mạch III; xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Đại hội.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang đứng trước những chuyển động phát triển mang tính bước ngoặt, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ trên nền tảng truyền thống văn hóa - cách mạng, gắn với công nghiệp hóa, kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số. Điều này đặt ra cho tổ chức Đoàn những yêu cầu mới, cao hơn và khắt khe hơn.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Bùi Quang Huy đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục và tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, lao động trẻ trong các khu, cụm công nghiệp, khu vực đô thị hóa và dịch chuyển nghề nghiệp nhanh của tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, bám sát 3 khâu đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Toàn cảnh Đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "3 gần - 5 phải - 4 không"

"Trong bức tranh phát triển đó, câu hỏi đặt ra là thanh niên Hà Tĩnh sẽ đứng ở đâu? Là lao động giản đơn hay là lực lượng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ quản lý và chuyên gia làm chủ công nghệ trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, các chuỗi logistics và dịch vụ hiện đại? Tôi đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động dẫn dắt thanh niên dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh, tập trung đưa hoạt động Đoàn về Khu kinh tế Vũng Áng, các khu, cụm công nghiệp, khu vực dịch vụ - logistics và địa bàn dân cư đông công nhân… Chuyển đổi số và nâng cao năng lực số phải được coi là nhiệm vụ sống còn", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy lưu ý, thanh niên Hà Tĩnh, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên khởi nghiệp tại chỗ, cần được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ và tư duy đổi mới sáng tạo để chủ động tham gia thị trường lao động hiện đại, thích ứng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ tới, anh Huy yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "3 gần - 5 phải - 4 không" và phương pháp làm việc "3 dễ - 3 rõ - 3 đo".

"Cán bộ Đoàn phải thực hiện "3 gần": gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; và "4 không": không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng. Trong chỉ đạo điều hành, phải triệt để khắc phục bệnh hành chính, hình thức.

Mọi chủ trương phải "3 dễ": dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; triển khai phải "3 rõ": rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đánh giá phải "3 đo": đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động. Phấn đấu mỗi quý một kết quả nổi bật, mỗi năm 2 đột phá. Những chỉ đạo này chính là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh vừa “hồng" vừa “chuyên”

Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu của thanh niên.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên trẻ; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đưa phong trào đoàn đi vào chiều sâu. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, phát huy vai trò đồng hành, định hướng và hỗ trợ thanh niên; khơi dậy trong thanh niên tinh thần chủ động, tự giác học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chủ động hội nhập quốc tế.

Tăng cường định hướng, hỗ trợ thanh niên trong tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm; chủ động phát hiện, kết nối tài năng trẻ, cán bộ xuất sắc là con em Hà Tĩnh trong và ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế cùng đóng góp xây dựng quê hương; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIX.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thanh niên; chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh vừa “hồng" vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thể hiện vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, cùng tuổi trẻ cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.