Giới trẻ

Google News

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi vùng lũ Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân Bắc Ninh bị ảnh hưởng bão số 11, thể hiện tình đoàn kết và sẻ chia.

Chiều 12/10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đã tới thăm, tặng quà học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 tại tỉnh Bắc Ninh. Đoàn công tác còn có anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban công tác Đoàn; lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Đoàn công tác đã mang đến tổng nguồn lực hỗ trợ trị giá khoảng 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và vật phẩm thiết yếu, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai.

1.jpg
2.jpg
tp-9.jpg
Đoàn công tác đi qua con đường bùn đất lầy lội để thăm hỏi và động viên gia đình em Nông Bảo An. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại bản Còn Trang, xã Xuân Lương, đoàn công tác đến thăm và trao quà hỗ trợ cho em Nông Bảo An, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em sống cùng bà nội, thuộc hộ nghèo; bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, bố đi làm ăn xa. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nước ngập đến nóc nhà, toàn bộ tài sản, thóc lúa, sách vở của gia đình đều bị cuốn trôi.

tp-3.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) và lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh động viên gia đình em Nông Bảo An sớm vượt qua khó khăn do lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trước hoàn cảnh đó, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng, 1 bộ sách vở, đồ dùng học tập cùng nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, nước, dầu ăn, sữa) tặng em Nông Bảo An, giúp em và gia đình sớm ổn định cuộc sống.

5.jpg
tp-6.jpg
Đoàn công tác tặng quà gia đình em Nông Bảo An. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Gió tại bản Thái Hà, xã Đồng Kỳ. Gia đình chị có 7 khẩu, trong đó 2 con nhỏ học lớp 3 và lớp 1, thuộc diện hộ nghèo. Do ảnh hưởng của lũ lụt, nhà chị bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ.

Hiện cả gia đình chị Gió đang phải sống tạm trong căn bếp. Đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, nước, dầu ăn, sữa) để giúp gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn.

tp-10-2362.jpg
tp-11.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Gió. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ với những khó khăn của các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ân cần động viên các gia đình, đặc biệt là người già và các em nhỏ.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp Đoàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định cuộc sống, chăm lo cho các em học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm quay trở lại trường học.

tp-14.jpg
Đoàn viên xã Hợp Thịnh dọn dẹp trường học sau khi nước lũ rút. Ảnh: Nguyễn Thắng

Các gia đình bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đoàn viên, thanh niên địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ để sớm vượt qua khó khăn do bão lũ. Đặc biệt, trong thời điểm lũ dâng cao, các đoàn viên đã nhanh chóng có mặt giúp các gia đình di chuyển người và đồ vật đến nơi an toàn. Sau khi lũ rút, đoàn viên, thanh niên địa phương đã nhiệt tình hỗ trợ các gia đình dọn dẹp bùn đất để sớm ổn định cuộc sống.

tp-15.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy động viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân sau lũ ở xã Hợp Thịnh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Cũng trong chiều 12/10, đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại xã Hợp Thịnh. Trong đợt lũ này, xã Hợp Thịnh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều thôn bị cô lập, chia cắt, hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng. Đoàn viên, thanh niên trong xã đã kịp thời xung kích, hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nguyễn Thắng
#Thăm hỏi vùng lũ Bắc Ninh #Hỗ trợ học sinh và người dân #Chia sẻ khó khăn sau bão #Hoạt động của T.Ư Đoàn #Ứng phó thiên tai tại Bắc Ninh

