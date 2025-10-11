Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi vùng lũ lụt Bắc Ninh

TPO - Chiều 11/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chịu ảnh hưởng lũ lụt tại Bắc Ninh.

Tại xã Kép, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà và động viên nhân dân. Theo UBND xã Kép, tính đến trưa ngày 11/10, ảnh hưởng bởi lũ lụt, toàn xã có 432 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu phải di dời tại chỗ và hơn 70 hộ với hơn 200 nhân khẩu phải di dời người và tài sản đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Tổng số vật nuôi di chuyển là hơn 20.000 gà, 500 con lợn và 20 con trâu, bò. Nhiều tài sản của nhân dân được di dời đến vị trí an toàn. Đến hiện tại nước đang rút, có hơn 300 hộ đang được các lực lượng và bà con nhân dân hỗ trợ dọn dẹp khắc phục sau bão. Về nông nghiệp, toàn xã có 134 ha lúa, 28 ha rau màu, trên 28 ha thuỷ sản, 13 ha cây ăn quả bị ngập.

Đoàn công tác thăm hỏi bà con vùng lũ ở xã Kép (Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà thông tin sơ bộ tình hình lũ lụt tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã khắc phục một phần hậu quả lũ lụt. Tỉnh Bắc Ninh có 6 người chết do mưa lũ, 6 nhà bị sập; hàng nghìn ha cây trồng nông nghiệp bị ngập, khoảng 5.000 con gia súc và hàng trăm nghìn con gia cầm bị chết do mưa lũ. Đến nay, các đơn vị, tổ chức và cá nhân đã đăng ký ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khoảng 30 tỷ đồng.

Tại xã Kép, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lớn, ngập úng kéo dài; đồng thời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà người dân địa phương đang phải vượt qua.

Bà Nga ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống lũ bão và khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà trao quà tặng bà con vùng lũ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, kịp thời huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn. Việc đảm bảo đời sống trước mắt và khôi phục sản xuất sau thiên tai là nhiệm vụ cấp thiết, cần được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và kịp thời.

Trên cương vị Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương, bà Hà Thị Nga cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tại địa phương tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và lực lượng chức năng trong việc nắm chắc tình hình thiệt hại, khẩn trương rà soát, lập danh sách hỗ trợ đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc phân bổ không công bằng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh sớm phân bổ các nguồn quỹ cứu trợ hiện có để kịp thời hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng; thành lập các tổ công tác hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng; phối hợp rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống trường học, trạm y tế trên địa bàn để đảm bảo học sinh được trở lại trường an toàn và người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời.

Đoàn công tác tặng quà gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động của người dân trong phòng, chống bão lũ, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.



Nhằm kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, đoàn công tác đã trao tặng 50 túi đồ thiết yếu (sữa tươi, nước khoáng, bánh ruốc), 2 thùng cặp học sinh, 50 thùng nước sâm, 1,2 nghìn thùng sản phẩm và 150 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng và các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 11 tại Bắc Ninh.