Chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định

TPO - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây.

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị lần thứ 15 - Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ xem xét, cho ý kiến về những công việc để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, Hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng:

Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng như: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026; Về chủ trương Tổng kết 100 năm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) với Cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Báo cáo công tác Tổ chức phục vụ Đại hội XIV cùng một số nội dung liên quan khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Minh.



Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, theo Tổng Bí thư, tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết), giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

“Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo Tiểu ban Nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội XIV. Tại các phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các đồng chí Lãnh đạo Chủ chốt, các đồng chí Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người Đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân, của Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, Lãnh đạo Chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031”, Tổng Bí thư nêu.

Tại Hội nghị Trung ương 15, theo Tổng Bí thư, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương sẽ thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Hội nghị Trung ương 1- khóa XIV quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.

“Công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các Ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng. Việc lựa chọn nhân sự Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban Chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây”, Tổng Bí thư nói.

Về Dự thảo các Văn kiện trình trình Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết, các tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các Văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15. Các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của Nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường", “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, các Ủy viên Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các Văn kiện.

Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội XIII, từ thực tiễn công tác, các Ủy viên Trung ương cần đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội XIV, nhất là Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XIV, theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV dự kiến tổ chức từ ngày 19/01/2026 tới ngày 25/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 Đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên, dự Đại hội.

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ Báo cáo của các Tiểu ban và các nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra hội nghị để góp ý, bổ sung những nội dung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội XIV của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội”, Tổng Bí thư nêu.