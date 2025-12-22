Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phát hiện hơn 2,3 tấn nội tạng bốc mùi từ Sơn La về Ninh Bình

Viết Hà
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tiêu hủy hơn 2,3 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

a1-1684-2450.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ 2,3 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, tối ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đội số 1 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 26C-070.33, do H.Đ.L (SN 1989, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) điều khiển đang dừng đỗ tại khu vực Quốc lộ 6 (thuộc tổ 5, phường Chiềng Sinh) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 40 bao tải dứa, bên trong chứa nội tạng động vật các loại với tổng trọng lượng lên tới 2,3 tấn. Toàn bộ số nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không được bảo quản theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, tất cả số hàng hóa trên đều không có nhãn mác, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

a2.jpg
Số nội tạng bốc mùi hôi thối.

Tại cơ quan Công an, H.Đ.T khai nhận số nội tạng trên được thu gom từ nhiều nguồn mua bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc, sau đó tập kết với số lượng lớn và vận chuyển về tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn nguy cơ thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
