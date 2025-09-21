Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện xe khách chở 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng Tuyên Quang phát hiện, thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên xe khách lưu thông qua Quốc lộ 2.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/9, tại Km31, Quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 23E-002.22.

e1e7cb3fb9b775941c4ad47dceea50d3.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách. Ảnh: CAT

Xe khách do ông Phạm Văn Công (SN 1987, trú tại xã Tiên Yên, huyện Hàm Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hơn 3 tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên cùng nhiều loại khác, toàn bộ được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa này.

5d495ef7d77125ad5ab8158a3b9d4852.jpg
Ba tấn thực phẩm đông lạnh gồm xúc xích, sủi cảo, thịt viên cùng nhiều loại khác, toàn bộ được đóng gói trong bao bì in chữ nước ngoài.

Theo lực lượng chức năng, số lượng thực phẩm lớn, không có giấy tờ hợp lệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nếu tuồn ra thị trường.

Vụ việc hiện đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Anh
#Thực phẩm đông lạnh #Tuyên Quang #kiểm tra xe khách #thực phẩm không rõ nguồn gốc #an toàn vệ sinh thực phẩm #đội quản lý thị trường #kiểm tra hàng hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục