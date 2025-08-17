Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thanh Hóa phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm là côn trùng bốc mùi

Hoàng Lam
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít đã bốc mùi, không rõ nguồn gốc.

Ngày 17/8, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa cho biết, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an xã Sao Vàng tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Phạm Đình Thành (ở thôn 3, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện nhiều loại côn trùng dùng làm thực phẩm đã bốc mùi.

Cụ thể, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh các loại côn trùng, động vật đã qua sơ chế, đóng gói sẵn dùng làm thực phẩm gồm: 150 kg nhộng ong, 600 kg nhái và 400 kg bọ xít, đã bốc mùi hôi, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hoá là thực phẩm côn trùng đã bốc mùi

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh Phạm Đình Thành với số tiền 25.000.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trị giá 37.500.000 đồng.

Việc tiêu hủy được thực hiện bằng hình thức đào hố chôn lấp, rắc vôi bột và đầm chặt đất đảm bảo theo quy định dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 6 và Công an xã Sao Vàng.

Được biết, trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và gian lận thương mại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hoàng Lam
