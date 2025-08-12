Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố hai chủ doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ doanh nghiệp và 4 cá nhân liên quan về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng chục triệu viên dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

a3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thực phẩm chức năng giả.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thông qua thông tin của quần chúng nhân dân, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty CP dược phẩm Santex (xã Bình Minh, TP. Hà Nội) có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.

Xác định hành vi của Công ty Santex là đặc biệt nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ đe doạ trực tiếp đến tính mạng của người bệnh và sức khoẻ của người dân, Ban Giám đốc Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Santex và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

a1.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm giả.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Khám xét các cơ sở sản xuất, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên dược phẩm, thực phẩm chức năng giả các loại; 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.

a2.jpg
Sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là dược phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
#sản xuất tiêu thụ thực phẩm chức năng giả #hàng giả #hàng kém chất lượng #Công an tỉnh Phú Thọ #dược phẩm giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục