Khởi tố hai chủ doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ doanh nghiệp và 4 cá nhân liên quan về hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng chục triệu viên dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi phát hiện thực phẩm chức năng giả.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thông qua thông tin của quần chúng nhân dân, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty CP dược phẩm Santex (xã Bình Minh, TP. Hà Nội) có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.

Xác định hành vi của Công ty Santex là đặc biệt nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ đe doạ trực tiếp đến tính mạng của người bệnh và sức khoẻ của người dân, Ban Giám đốc Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Santex và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ số lượng lớn các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm giả.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Khám xét các cơ sở sản xuất, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên dược phẩm, thực phẩm chức năng giả các loại; 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.

Sản phẩm thực phẩm chức năng giả.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là dược phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.