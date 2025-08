Cảnh báo tội phạm hàng giả quy mô hàng nghìn tỷ đồng, 'núp bóng' doanh nghiệp

TPO - Ngày 4/8, tại cuộc gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm với các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đã có báo cáo đáng chú ý về tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, hiện C01 đang thụ lý điều tra 6 vụ án liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Khác với trước đây, các đối tượng thường thực hiện hành vi phạm tội một cách lén lút, ngụy trang dưới hình thức nhỏ lẻ, thì nay, nhiều đường dây tội phạm hoạt động công khai dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, với quy mô công nghiệp và mạng lưới tiêu thụ rộng khắp. Giá trị hàng hóa giả trong 6 vụ án đã được bán ra thị trường ước tính gần 10.000 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), phát biểu tại buổi gặp mặt

Điều khiến lực lượng điều tra đặc biệt quan tâm là các hành vi vi phạm này diễn ra trong thời gian dài, với mức độ tinh vi, phức tạp, đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và hiệu quả của hệ thống pháp luật hiện hành.

Đại tá Tuấn cũng chỉ rõ một lỗ hổng pháp lý đáng lo ngại, theo một quy định mới liên quan đến Luật An toàn thực phẩm, các doanh nghiệp được phép tự công bố tiêu chuẩn chất lượng và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm mà không cần qua bước tiền kiểm trước khi lưu thông. Quy định này tuy nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng trên thực tế lại mở ra hành lang pháp lý thiếu kiểm soát, khiến việc quản lý chất lượng hàng hóa trở nên khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Trước thực trạng đó, C01 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời tham mưu đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật theo hướng siết chặt quản lý, ngăn chặn kịp thời loại tội phạm nguy hiểm này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong phong trào thi đua yêu nước. Những năm qua, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, xuất hiện hàng nghìn tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, mưu trí, lập nhiều chiến công xuất sắc. Lực lượng CAND đã vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ năm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Dự buổi gặp mặt, ngoài các đại biểu, còn có 246 gương điển hình tiên tiến lực lượng CAND và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 78 Huân chương Quân công; 735 Huân chương Chiến công; 59 Huân chương Lao động; hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 3 Huân chương Dũng cảm cùng hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ năm, phần thưởng cao quý nhất của đất nước.

Tại chương trình, 40 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (hoặc thân nhân), 57 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến đã được tôn vinh. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong "vườn hoa thi đua" của Bộ Công an, đại diện cho các lực lượng chiến đấu, an ninh, hậu cần, kỹ thuật… trên khắp mọi miền Tổ quốc.