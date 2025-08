Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt điển hình tiên tiến CAND dự Đại hội Thi đua ‘Vì an ninh Tổ quốc’

TPO - Sáng 4/8, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ gặp mặt.



Đại biểu Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân Anh hùng LLVTND; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đại diện Công an các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, dự buổi gặp mặt còn có 246 gương điển hình tiên tiến lực lượng CAND và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong lực lượng CAND không ngừng đổi mới, phát triển sâu rộng đến tận cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhiều phong trào đã để lại dấu ấn đậm nét, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi gặp mặt.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó có 44 tập thể, cá nhân được phong hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 78 Huân chương Quân công; 735 Huân chương Chiến công; 59 Huân chương Lao động; hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 3 Huân chương Dũng cảm cùng hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng các cấp. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng CAND vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ năm, phần thưởng cao quý nhất của đất nước.

Tại chương trình, 40 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (hoặc thân nhân), 57 Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến đã được tôn vinh. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong "vườn hoa thi đua" của Bộ Công an, đại diện cho các lực lượng chiến đấu, an ninh, hậu cần, kỹ thuật… trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại lễ gặp mặt.

Buổi gặp mặt là dịp để các đại biểu giao lưu, chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn công tác, chiến đấu và cống hiến. Bộ Công an cũng tổ chức lễ tôn vinh 80 điển hình tiên tiến của lực lượng CAND và 20 điển hình tiên tiến của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại buổi gặp mặt, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân đối với lực lượng CAND trong giai đoạn mới, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.