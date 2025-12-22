Ngắm 'siêu dự án' giao thông 6.000 tỷ kết nối vùng ven biển Ninh Bình

TPO - Tuyến Nam Định – Lạc Quần thuộc dự án đường bộ ven biển Ninh Bình, dài khoảng 24,66km, với điểm nhấn là cầu Lạc Quần mới. Dự án góp phần tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Tuyến đường được xây dựng với vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 39 m, mặt đường 8 làn xe.
Một trong những điểm nhấn của dự án là hệ thống các cây cầu, trong đó nổi bật là cầu Lạc Quần bắc qua sông Ninh Cơ. Công trình được cải tạo từ cầu Lạc Quần cũ thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng thêm một cầu mới song song dài 508,8 m, rộng 17m, với 4 làn xe.
Việc hoàn thiện tuyến Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển được xem là bước quan trọng trong việc hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng ven biển phía Nam đồng bằng sông Hồng.