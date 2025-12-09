Hết năm nay cả nước có hơn 3.300 km cao tốc

TPO - Theo dự kiến, đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc; đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km. Đến ngày 19/8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn).

Dự kiến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc; đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành.

Với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, xử lý các khó khăn, vướng mắc một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Các chủ thể liên quan tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường các dự án; giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định.