Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương giải ngân đầu tư công chậm trễ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thay thế kịp thời cán bộ yếu kém

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Tại Công điện, Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra.

Thủ tướng đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.

Thủ tướng yêu cầu thay thế những cán bộ, công chức yếu kém trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Theo công điện, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch, trong khi thời gian năm 2025 không còn nhiều, khối lượng vốn phải giải ngân còn khá lớn (khoảng 360 nghìn tỷ đồng).

Để thúc đẩy công tác này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ.

Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu.

Tháo gỡ ngay vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ

Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính áp dụng chuyển đổi số trong giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm và đề xuất ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn. Hằng tuần, công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi phục vụ dự án đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về pháp lý và trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án giao thông trọng điểm.