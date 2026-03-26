ĐBCSL: 'Khát' vật liệu, dự án giao thông trọng điểm lo rủi ro tiến độ

TPO - Một số dự án giao thông lớn ở miền Tây như mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Đại Ngãi 1... đang tăng tốc thi công, nhưng cùng lúc rơi vào tình trạng khan hiếm vật liệu đá xây dựng. Bộ Xây dựng phải đề nghị các địa phương hỗ trợ nguồn cung, tránh nguy cơ chậm tiến độ các dự án.

Đề nghị An Giang hỗ trợ đá cho dự án mở rộng cao tốc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang đề nghị hỗ trợ nguồn đá xây dựng cho Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT). Dự án khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành năm 2028. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư, hiện dự án gặp khó về nguồn vật liệu, đặc biệt với đá.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu đá cho công trình. Bộ sẽ chỉ đạo nhà đầu tư, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Trước đó, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận có văn bản kiến nghị UBND tỉnh An Giang, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang xem xét cho phép Công ty CP Tập đoàn Thành Huy thay mặt chủ đầu tư tiếp cận, đề xuất thăm dò và hoàn tất thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh, theo cơ chế đặc thù phục vụ thi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TPHCM), điểm cuối tại đầu cầu Mỹ Thuận 2. Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỷ đồng, theo hình thức BOT. Trong đó, đoạn TPHCM - Trung Lương được mở rộng từ 6 lên 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Cầu Đại Ngãi 1 “khát” đá

Tại công trường cầu Đại Ngãi 1 (Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 nối tỉnh Vĩnh Long với TP. Cần Thơ) đang thi công khẩn trương. Cầu được thiết kế theo kết cấu dây văng, với hai trụ tháp hình chữ A cao 110m, nhịp chính dài 450m - lớn thứ hai Việt Nam, chỉ sau cầu Cần Thơ.

Gói thầu cầu chính tổng giá trị 3.867 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 6/2028. Nhà thầu đã huy động gần 300 nhân sự cùng 82 thiết bị, tổ chức thi công liên tục trên toàn công trường. Tiến độ hiện đạt gần 59% tổng sản lượng, tương đương khoảng 2.102 tỷ đồng.

Công trường cầu Đại Ngãi 1.

Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi khu vực cầu chính đã hoàn tất; các đơn vị đang tập trung thi công thân trụ từ P21 đến P26 và triển khai kết cấu phần trên. Nhiều hạng mục khác như xà mũ, lao lắp dầm cầu dẫn, gia tải và xử lý nền đường dẫn cũng được đẩy nhanh tiến độ.

Theo đại diện nhà thầu, tiến độ các hạng mục chính cơ bản bám sát kế hoạch. Trong đó, cọc khoan nhồi đạt 100%, dầm super T đạt hơn 93%, bệ trụ đạt gần 92%, thân trụ đạt hơn 84% và xà mũ đạt trên 65%...

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang phát sinh nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt đá. Hiện, đá hộc tập kết về công trường phục vụ thi công phần kè rất hạn chế. Các mỏ đá đang ưu tiên nguồn để sản xuất đá dăm và đá bê tông, nên sản lượng đá hộc ít và phải phân bổ cho nhiều dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) đã có văn bản đề nghị TPHCM (mỏ đá tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và các mỏ đá trên địa bàn ưu tiên hỗ trợ nguồn đá hộc cho cầu Đại Ngãi 1, song đến nay việc cung ứng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Với đá phục vụ bê tông xi măng, trong năm 2026, dự án cần khoảng 24.000m³. Ban Quản lý dự án 85 cũng đã đề nghị TPHCM và tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ nguồn cung. Tuy nhiên lượng đá cấp về công trường còn hạn chế, khiến kế hoạch đổ bê tông nhiều thời điểm bị chậm tiến độ.

Trong năm 2026, dự án cầu Đại Ngãi 2 cần khoảng 24.000m3 đá.

Trước thực tế trên, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với UBND TPHCM, tỉnh Đồng Nai, An Giang ưu tiên hỗ trợ khoảng 15.000m³ đá hộc trong tháng 3/2026, và khoảng 24.000m³ đá phục vụ thi công bê tông xi măng trong năm 2026, để dự án đáp ứng tiến độ cầu Đại Ngãi 1.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cầu Đại Ngãi 1 có chiều dài hơn 3km, phần cầu chính dài gần 2,6km, bề rộng 21,5m, bắc qua luồng Định An trên sông Hậu