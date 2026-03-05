Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Gần 5.900 tỷ đồng làm đường kết nối quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM – Long Thành

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hương lộ 2 kết nối quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ấn nút khởi động Dự án thành phần 1.

Ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã ấn nút khởi động Dự án thành phần 1, Hương lộ 2 kết nối từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

huong-lo-2.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn nút khởi công Dự án Hương lộ 2

Tuyến Hương lộ 2 có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60m với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư hơn 573 tỷ đồng trích từ nguồn vốn đầu tư công với diện tích đất thu hồi hơn 55 ha.

Dự án thành phần 2, bao gồm đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án thành phần 2, bao gồm đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Khi hoàn thành, tuyến Hương lộ 2 sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh.

Mạnh Thắng
#đồng nai #hương lộ 2 #quốc lộ 51 #cao tốc TP HCM #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục