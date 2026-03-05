Gần 5.900 tỷ đồng làm đường kết nối quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM – Long Thành

TPO - Hương lộ 2 kết nối quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ấn nút khởi động Dự án thành phần 1.

Ngày 5/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã ấn nút khởi động Dự án thành phần 1, Hương lộ 2 kết nối từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nhấn nút khởi công Dự án Hương lộ 2

Tuyến Hương lộ 2 có chiều dài hơn 9,4 km, được đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe, lộ giới 60m với tổng mức đầu tư gần 5.900 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1, gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có tổng mức đầu tư hơn 573 tỷ đồng trích từ nguồn vốn đầu tư công với diện tích đất thu hồi hơn 55 ha.

Dự án thành phần 2, bao gồm đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án thành phần 2, bao gồm đầu tư xây dựng tuyến Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị. Việc đầu tư tuyến đường góp phần hình thành trục giao thông kết nối các đô thị ven sông Đồng Nai, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị.

Khi hoàn thành, tuyến Hương lộ 2 sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh.