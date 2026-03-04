Chủ tịch Quốc hội: Thà không thu được tiền còn hơn tạo gánh nặng tệ nạn cho xã hội

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phải kiên quyết đối với các chất gây nghiện trong các vũ trường, nhà hàng. Ông nhấn mạnh: “Thà chúng ta không thu được tiền, chứ thu mà tạo gánh nặng tệ nạn cho xã hội là không được".

Chiều 4/3, tại UBND xã Đông Thạnh, TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12 - TPHCM, đã tiếp xúc cử tri các xã Đông Thạnh, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Ngoài Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đơn vị bầu cử số 12 còn có các ứng cử viên: ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM; ông Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Thị Kông Trà (Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Trao cần câu, thay vì con cá

Sau khi đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh thông qua tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 12, các ứng cử viên đã trực tiếp trình bày chương trình hành động khi trở thành ĐBQH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bìa phải) cùng các lãnh đạo TPHCM dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Bốn ứng cử viên cùng tham gia tranh cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 12.

Tiếp đó, các cử tri đã đặt vấn đề trao đổi với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Cử tri Phạm Hồng Sơn (xã Phú Hòa Đông) mong muốn Nhà nước có chính sách chăm lo tốt hơn đời sống người có công, gia đình chính sách, cựu chiến binh; đồng thời tăng cường giám sát hiệu quả việc thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng…

Cử tri Phạm Thị Ngọc Dung (xã Bình Mỹ) gửi gắm: Phụ nữ rất chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, môi trường sống an toàn, lành mạnh. “Mong các ứng cử viên khi trúng cử cần tiếp tục giám sát việc thực hiện các chính sách ở cơ sở, quyền lợi của người dân; đeo đuổi những kiến nghị của người dân”, cử tri Ngọc Dung nói.

Cử tri Nguyễn Thị Nga (xã Đông Thạnh) đánh giá cao các chính sách do Quốc hội ban hành thời gian qua, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Bà cũng nêu, vừa qua Quốc hội ban hành Nghị quyết 254 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai và được người dân đồng tình, hoan nghênh.

Tuy nhiên, cử tri này cũng nhìn nhận đối tượng được hưởng miễn, giảm tiền thuế sử dụng đất theo nghị quyết trên còn hạn chế, chỉ có trường hợp đất vườn ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thì mới được áp dụng. Bà mong các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH xem xét có ý kiến mở rộng chính sách được hưởng chế độ miễn giảm khi giải quyết hồ sơ chuyển mục đích thành đất ở đối với các loại đất nông nghiệp bất kỳ khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trong quá trình tiếp xúc cử tri hai ngày qua trên địa bàn khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn (cũ), các ứng cử viên nhận thấy bà con nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao; vấn đề quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng giờ cao điểm; mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào thâm dụng lao động và đất đai…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc cử tri am hiểu Nghị quyết 254 về thực hiện sửa đổi một số điều Luật Đất đai 2024. Ông cho biết, tới đây, nếu vấn đề nào chưa hợp lý thì sẽ tập hợp lại để tiếp tục sửa.

“Luật do Quốc hội làm thì sửa thì cũng do Quốc hội sửa. Việc này đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi luật pháp phải nghiêm minh”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ các tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp phải sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo không còn phù hợp, trong đó có vấn đề quản lý đất đai và nhiều vấn đề khác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình người có công với nước. Ông cho biết, việc chăm lo không chỉ thực hiện vào dịp lễ tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mà phải làm thường xuyên, đặc biệt là chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng ta phải giúp gia đình chính sách, gia đình người nghèo bằng cần câu. Bên cạnh giúp nhà Đại đoàn kết, Nhà tình nghĩa để an cư, cũng cần lưu ý tạo điều kiện để họ sản xuất, đảm bảo cuộc sống hằng ngày”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nhắc đến việc chăm lo trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua đối với các hộ gia đình nghèo, diện chính sách với số tiền thấp nhất cũng là 3 triệu đồng, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Bấy nhiêu đó cũng không đủ. Cái chính là làm sao giúp người dân có điều kiện sản xuất, kinh doanh, làm ăn một cách bài bản".

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Phải tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội chăm lo người yếu thế hơn nữa.

Kiên quyết với ma túy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin: Chúng ta đã thông qua chủ trương đầu tư, các chủ trương, chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Quốc hội khóa XV đã quyết chương trình chấn hưng văn hóa khoảng 122.000 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025-2030; chương trình về phòng chống ma túy 22.000 tỷ đồng triển khai trong giai đoạn 2025-2030.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều lo nhất hiện nay của đất nước là tội phạm ma túy. Từ loại tội phạm này sinh ra cướp giật, HIV/AIDS; gia đình có con cháu nghiện ngập cũng rất lo lắng. Ông nêu rõ: TPHCM là địa phương đi đầu về đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian qua nhưng cũng chưa thể giải quyết triệt để.

“Với loại tội phạm này, chúng ta phải quyết tâm ngăn chặn người bán, để người hút không có thuốc để hút. Vừa qua, Quốc hội quyết nghiêm cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất gây nghiện... Phụ huynh rất lo cho con em mình, khi các cháu sử dụng những chất gây nghiện này từ rất sớm”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhìn nhận TPHCM hiện nay có nhiều nhà hàng, quán xá, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải kiên quyết đối với vấn đề các chất gây nghiện trong các vũ trường, nhà hàng. Các đối tượng cũng vào khách sạn 4, 5 sao đánh bài, hút chích để tránh lực lượng chức năng.

“Thà chúng ta không thu được tiền, chứ thu mà tạo gánh nặng tệ nạn cho xã hội là không được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

