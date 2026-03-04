Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Lộ diện các khu đất tái định cư dự án khẩn cấp đường Vành đai 2,5

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các hộ dân thuộc đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng đủ điều kiện sẽ được bố trí quỹ đất tái định cư tại ô quy hoạch GS1-1 (phường Thượng Cát); Các hộ dân đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ được bố trí tại ô đất F/NO3...

Hiện nay, các phường Cầu Giấy, Yên Hoà, Thanh Xuân đang gấp rút giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn tuyến thuộc dự án Đường vành đai 2,5 trên địa bàn theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Tại phường Yên Hòa, đến thời điểm hiện tại đã ban hành 366/366 thông báo thu hồi đất và hoàn tất công tác đo đạc, kiểm đếm hiện trạng cho toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng. Phường cũng đã hoàn thành di chuyển 82/82 ngôi mộ trong phạm vi dự án vào ngày 2/2.

Về công tác tái định cư, các hộ dân đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng đủ điều kiện sẽ được bố trí quỹ đất tại ô quy hoạch GS1-1 (phường Thượng Cát) với quy mô khoảng 5,7ha.

Khu đất GS1-1 nằm liền kề với trụ sở các cơ quan hành chính phường Thượng Cát, trung tâm thể dục thể thao và hưởng lợi trực tiếp từ các trục giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3,5, đường Tây Thăng Long và cầu Thượng Cát.

Ô đất GS1-1 còn được tích hợp bãi đỗ xe công cộng tập trung rộng 5.500m2 với công suất 220 xe ô tô.

Theo quy hoạch chi tiết, chức năng sử dụng đất tại đây ưu tiên cho hạ tầng xã hội, cây xanh và di dân GPMB tại chỗ, bảo đảm môi trường sống hiện đại, không bị san lấp ao hồ tự nhiên.

o4.jpg
Dự án đường Vành đai 2,5 thuộc địa bàn phường Cầu Giấy đang được đẩy nhanh tiến độ

Các hộ dân đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hoà) sẽ được bố trí về ô đất F/NO3 tại phường Phú Diễn. Khu đất này có diện tích khoảng 1,69ha được quy hoạch là đất ở đô thị, tầng cao tối đa được xây dựng lên đến 35 tầng.

Đối với đoạn Nguỵ Như Kon Tum- Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), UBND phường Thanh Xuân cho biết, các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Hiện nay, phường Đại Mỗ đang khẩn trương thực hiện công tác GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất ĐM2 để bố trí cho các hộ dân.

Về công tác tạm cư, thành phố sẽ bố trí quỹ nhà tạm cư tại Tòa nhà tái định cư CT5A, CT5B, CT6A, CT6B, CT6C khu tái định cư Kiều Mai (phường Xuân Phương) cho các hộ dân thuộc dự án tại phường Thanh Xuân; các hộ bị thu hồi đất trên địa bàn phường Cầu Giấy, Yên Hòa sẽ được bố trí tạm cư tại tòa nhà tái định cư CT5A, CT5B, CT6A, CT6B, CT6C khu tái định cư Kiều Mai (nếu còn) và tại Tòa A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên (Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp).

Trước đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Cụ thể: Đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ chiều dài khoảng 0,71km, rộng 50m. Điểm đầu phân đoạn tại khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tại vị trí đường Dương Đình Nghệ.

Đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng có chiều dài khoảng 0,6km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại nút giao giữa đường Mạc Thái Tông và Vũ Phạm Hàm; điểm cuối phân đoạn tại nút giao giữa đường Trần Duy Hưng và Hoàng Đạo Thúy.

Đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi chiều dài khoảng 0,95km, rộng 40m. Điểm đầu phân đoạn tại vị trí nút giao giữa đường Hoàng Đạo Thúy và đường Ngụy Như Kon Tum; điểm cuối phân đoạn tại vị trí đường Nguyễn Trãi.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8,4 nghìn tỷ đồng.

Thanh Hiếu
#Vành đai 2.5 #Cầu Giấy #Phường Yên Hoà #Hà Nội #Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục