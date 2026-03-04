Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Cận cảnh đại công trường Vành đai 2,5 tăng tốc giải phóng mặt bằng, gỡ 'nút thắt' 7 năm

Trọng Tài
TPO - Công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy – Dịch Vọng (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn cao điểm. Việc hoàn tất phá dỡ trong quý I được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tồn tại nhiều năm tại khu vực.

Hiện trạng tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Khu đô thị mới Dịch Vọng
o8.jpg

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy đang ghi nhận tiến triển rõ rệt. Sau nhiều năm vướng mắc, công tác bàn giao mặt bằng sạch nay đã đạt kết quả tích cực, tháo gỡ dần các điểm nghẽn hạ tầng.

o9.jpg

Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng dài 420 m. Từ cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 334/338 trường hợp, với tổng diện tích thu hồi gần 19.000 m².

vanh-dai-25.jpg
tp-vd-2.jpg

Dự án Vành đai 2,5 được phê duyệt từ tháng 10/2017 và bắt đầu triển khai GPMB cùng năm. Tuy nhiên, trong suốt 7 năm qua, tiến độ thực hiện rất chậm do các vướng mắc về bồi thường và tái định cư. Từ trung tuần tháng 12/2025 đến nay, dự án đã đạt được bước tiến đột phá.

tp-vd-15.jpg

Theo ghi nhận trong ngày 3/3, nhiều máy móc đã được huy động để triển khai phá dỡ hàng loạt công trình thuộc phạm vi dự án đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội).

tp-vd-7.jpg

Người dân trong chỉ giới GPMB dự án đang tự nguyện di dời tài sản. Những công trình, hạng mục xây dựng trong khu vực dự án đã được tháo dỡ, phá bỏ theo kế hoạch.

tp-vd-10.jpg

Thời gian qua UBND phường Cầu Giấy đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tuyên truyền, vận động và tháo gỡ vướng mắc cho các hộ dân còn lại. Đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng – khu vực từng được đánh giá là phức tạp nhất do số lượng hộ dân đông, đến nay cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đặt mục tiêu xử lý dứt điểm phần khối lượng còn lại trong quý I/2026.

tp-vd-4.jpg

Đến nay, việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến các công trình còn lại sẽ được phá dỡ trong quý I để triển khai xây dựng tuyến đường.

tp-o4.jpg

Nhìn từ trên cao, phần lớn các công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ, tạo mặt bằng sạch. Đơn vị thi công đang tích cực, khẩn trương phá dỡ các công trình còn lại để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Trọng Tài
#Vành đai 2 #5 #Cầu Giấy #Dịch Vọng #giải phóng mặt bằng #xây dựng

