Vật phẩm thờ cúng 'nghệ thuật' hút khách dịp Rằm tháng Giêng

TPO - Thay vì các món đồ lễ truyền thống, thị trường Rằm tháng Giêng năm nay chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ đối với các vật phẩm thủ công tinh xảo, kết hợp giá trị tâm linh và tính thẩm mỹ cao.

Khảo sát tại những khu vực chuyên kinh doanh đồ lễ và cửa hàng trực tuyến ở Hà Nội vào những ngày cận Rằm tháng Giêng cho thấy không khí mua sắm khá nhộn nhịp. So với các năm trước, người tiêu dùng khắt khe hơn về hình thức, ưu tiên sản phẩm có độ hoàn thiện cao dù giá nhỉnh hơn mặt hàng truyền thống.

Ngoài các sản phẩm quen thuộc, nến bơ tạo hình sen bách diệp từ sáp tự nhiên đang có mức tiêu thụ tăng mạnh trên thị trường.

Chị Mai Anh, chủ cửa hàng oản nghệ thuật tại phố Nguyễn Khuyến (Hà Nội) cho biết lượng đơn hàng tăng đột biến ngay sau ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). “Trung bình mỗi ngày cửa hàng xử lý khoảng 80–100 đơn, tăng gấp 3–4 lần so với ngày thường. Năm nay, khách đặc biệt quan tâm đến tháp oản hoa mẫu đơn và nến hình sen bách diệp. Có thời điểm thợ phải làm thêm ca đêm vì mỗi sản phẩm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ từ khâu vuốt cánh hoa đến đính lá ngọc”, chị nói.

Với khả năng trưng bày bền bỉ và tính thẩm mỹ cao, tháp oản nghệ thuật đáp ứng nhu cầu trang trí không gian thờ tự của nhiều gia đình.

Cũng theo chị Mai Anh, khách hàng sẵn sàng chi trả từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng cho một bộ đồ lễ không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ mà còn vì giá trị sử dụng lâu dài. Khác với hoa quả tươi chỉ để được vài ngày, các tháp oản nghệ thuật được kết cấu chắc chắn, trang trí bằng các phụ kiện mạ vàng hoặc ngọc trai nhân tạo, có thể trưng bày trên ban thờ suốt cả tháng Giêng mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, bóng bẩy. Đây là ưu điểm vượt trội đáp ứng đúng thị hiếu của các gia đình thành thị bận rộn nhưng vẫn muốn chăm chút không gian thờ tự tươm tất.

Bên cạnh oản, dòng nến thơm tinh dầu và nến bơ tạo hình sen bách diệp cũng ghi nhận sức tiêu thụ lớn trong dịp này. Chị Lâm, một khách chọn mua 20 tháp nến để đi lễ đầu năm nhận định: "Tôi chọn nến tạo hình sen vì ngoài hình thức đẹp, loại nến này khi cháy tỏa mùi hương thảo mộc tự nhiên rất dễ chịu, giúp không gian thờ cúng thêm thanh tịnh và ấm áp. Việc dâng lên ban thờ một đóa hoa ánh sáng như thế này mang lại cảm giác tĩnh tại và hy vọng về một năm mới bình an".

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, giá cả cũng là điều được người tiêu dùng quan tâm. Hiện nay, các loại nến sen nghệ thuật có mức giá từ 80.000 đến 250.000 đồng/chiếc, trong khi các tháp oản thiết kế cầu kỳ dao động từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo kích cỡ và phụ kiện trang trí đi kèm.

Dù thị trường có nhiều biến động với những mẫu mã mới, các chuyên gia văn hóa nhận định, sự thay đổi này phản ánh tư duy tiêu dùng hiện đại: chú trọng vào chất lượng và hình thức của vật phẩm dâng cúng. Tuy nhiên, việc mua sắm nên dựa trên tinh thần thành kính và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình, tránh việc chạy theo xu hướng dẫn đến lãng phí không cần thiết trong dịp lễ đầu năm.