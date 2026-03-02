Cận cảnh tuyến bổ cập nước sông Tô Lịch trị giá 869 tỷ đồng đang thành hình

TPO - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, đồng thời cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.
Sau khi qua cống Liên Mạc, nước sông Hồng chảy vào sông Nhuệ, sau đó được dẫn nước từ trạm bơm Thụy Phương vào kênh Thụy Phương để thực hiện chức năng bơm bổ cập và tiêu nước với lưu lượng 5m³/giây, kết hợp tiêu động lực ra sông Nhuệ khi mực nước cao và cống tiêu tự chảy trên bờ sông.