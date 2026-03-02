Cận cảnh tuyến bổ cập nước sông Tô Lịch trị giá 869 tỷ đồng đang thành hình

TPO - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, đồng thời cải thiện môi trường và tăng năng lực tiêu thoát nước đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.