Xuyên đêm hút bùn hạ lưu sông Tô Lịch, Kim Ngưu theo lệnh khẩn cấp

TPO - Những ngày qua, hàng trăm mét hạ lưu sông Kim Ngưu đang được khẩn trương hút bùn, khơi thông dòng chảy. Cùng với đó, tại hạ lưu sông Tô Lịch và sông Cầu Bây, máy móc cũng đang được huy động hoạt động ngày đêm theo lệnh nạo vét khẩn cấp của TP Hà Nội nhằm kéo giảm ô nhiễm.

Quá trình nạo vét hơn 300 m hạ lưu sông Kim Ngưu.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đơn vị đang tổ chức thi công nạo vét đoạn hạ lưu sông Kim Ngưu nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và bảo đảm mỹ quan đô thị.

Theo kế hoạch, đơn vị huy động đồng bộ phương tiện, nhân lực để triển khai trên chiều dài hơn 300 m.

Đến thời điểm này, công ty đã nạo vét được khối lượng hơn 23.000 m3 bằng dây chuyền nạo vét cơ giới trên sông. Thời gian tiến độ hoàn thành hết tháng 5.

Cùng đó sông Cầu Bây (phường Long Biên), sông Tô Lịch (đoạn hạ lưu) cũng đang được khẩn trương nạo vét ngày đêm theo lệnh khẩn cấp của TP Hà Nội.



Dưới lòng sông, một máy múc được bố trí trên phao nổi, phối hợp nhịp nhàng với tổ vận hành trên bờ để tiến hành nạo vét bùn thải, khơi thông dòng chảy.

Quá trình thi công được thực hiện khẩn trương nhưng bảo đảm an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Bùn thải sau khi hút được vận chuyển bằng xe chuyên dụng về nơi xử lý theo đúng quy định, tránh phát tán mùi và rơi vãi ra môi trường.

Việc nạo vét các dòng sông có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng ứ đọng nước, nhất là khi bước vào mùa mưa. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần cải thiện chất lượng nước, từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.