Cận cảnh 'đường cong mềm mại' vừa thông xe, gỡ điểm nóng giao thông vùng lõi Vĩnh Tuy

TPO - Dự án nối đường qua Công ty xe buýt với số 423 Minh Khai vừa thông xe kỹ thuật. Với vốn đầu tư 83 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng xóa sổ điểm nóng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Thông xe kỹ thuật dự án đường cong mềm mại hơn 83 tỷ đồng
Nằm trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), tuyến đường nối qua Công ty xe buýt đến số 423 Minh Khai dài 453 m, vốn đầu tư hơn 83 tỷ đồng.
Tuyến đường có kết cấu móng vững chắc, mặt đường thảm 2 lớp bê tông nhựa nóng.
Hai bên đường được chỉnh trang vỉa hè, trồng mới cây xanh và lắp đặt hệ thống đèn LED, biển báo.
Việc thông xe kỹ thuật góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực ùn tắc, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của phường Vĩnh Tuy.
Dự án thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán có ý nghĩa lớn đối với cư dân trong khu vực, giúp việc đi học, đi làm của người dân trở nên thuận tiện hơn nhiều, nhất là trong giờ cao điểm.