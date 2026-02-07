Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cận cảnh 'đường cong mềm mại' vừa thông xe, gỡ điểm nóng giao thông vùng lõi Vĩnh Tuy

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án nối đường qua Công ty xe buýt với số 423 Minh Khai vừa thông xe kỹ thuật. Với vốn đầu tư 83 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng xóa sổ điểm nóng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Thông xe kỹ thuật dự án đường cong mềm mại hơn 83 tỷ đồng

img-0617.jpg

Nằm trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (Hà Nội), tuyến đường nối qua Công ty xe buýt đến số 423 Minh Khai dài 453 m, vốn đầu tư hơn 83 tỷ đồng.

img-0628.jpg
Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền cơ sở hai cấp, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Vĩnh Tuy được UBND phường giao làm đại diện chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
img-0618.jpg
Quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do phải giải tỏa 35 hộ dân và 3 tổ chức, đồng thời di dời hài cốt cùng hệ thống điện, trạm biến áp phức tạp.
img-0626.jpg
Đến nay, sau nhiều nỗ lực của Ban quản lý và các đơn vị liên quan, công trình đã chính thức thông xe kỹ thuật, hình thành một tuyến đường ngang quan trọng, tạo trục kết nối trực tiếp giữa phố Lạc Trung và đường Minh Khai.
img-0632.jpg

Tuyến đường có kết cấu móng vững chắc, mặt đường thảm 2 lớp bê tông nhựa nóng.

img-0637.jpg

Hai bên đường được chỉnh trang vỉa hè, trồng mới cây xanh và lắp đặt hệ thống đèn LED, biển báo.

img-0621.jpg
img-0631.jpg
Việc thông xe kỹ thuật góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực ùn tắc, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của phường Vĩnh Tuy.
img-0629.jpg

Dự án thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán có ý nghĩa lớn đối với cư dân trong khu vực, giúp việc đi học, đi làm của người dân trở nên thuận tiện hơn nhiều, nhất là trong giờ cao điểm.

Trọng Tài
#giao thông #dự án #Vĩnh Tuy #Minh Khai #đường bộ #giao thông đô thị #thông xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục