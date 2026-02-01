Diện mạo mới của công viên Nghĩa Đô

TPO - Sau đợt đại tu toàn diện, Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) chính thức lộ diện với diện mạo khang trang, hiện đại. Điểm nhấn đột phá chính là việc tháo dỡ hoàn toàn hệ thống hàng rào, xóa bỏ mọi ngăn cách để xác lập một không gian mở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vào vui chơi, rèn luyện sức khỏe.

Diện mạo mới của Công viên Nghĩa Đô sau hạ rào.

Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô có tổng mức đầu tư gần 61 tỷ đồng. Công viên Nghĩa Đô có diện tích hơn 42.000 m2 được xem là "lá phổi xanh" của thành phố.

Dự án Cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô khởi công ngày 25/2/2025. Sau một thời gian thi công, các hạng mục cải tạo, sửa chữa của công viên đã hoàn thành, đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Ngày 29/1, phường Nghĩa Đô đã tổ chức lễ khánh thành dự án Cải tạo, sửa chữa Công viên Nghĩa Đô.

Mới đây hệ thống hàng rào bao quanh công viên đã được tháo dỡ, mở ra không gian gần gũi, thông thoáng, thuận tiện cho người dân sinh hoạt và vui chơi.

Việc gỡ bỏ hàng rào bao quanh đã mang đến luồng sinh khí mới cho công viên Nghĩa Đô, tạo nên không gian mở, thông thoáng và thuận tiện kết nối cho người dân ra vào, sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người dân sống quanh khu vực bày tỏ sự phấn khởi khi công viên trở nên gần gũi hơn, không còn cảm giác bị ngăn cách như trước.

Bên trong công viên, khu vực sân quảng trường được làm mới, hệ thống đường dạo nhánh và sân tập thể thao được lát gạch. Khu vui chơi trẻ em được nâng cấp toàn diện, các chòi nghỉ được xây mới và cải tạo lại. Các thiết bị cầu trượt, xích đu, nhà liên hoàn được sơn màu tươi sáng, đặt trên nền cao su và thảm cỏ nhân tạo, giúp hạn chế trơn trượt, bảo đảm an toàn.

Sau cải tạo, cây cầu đi bộ bắc qua mặt hồ trở thành điểm nhấn ấn tượng của công viên Nghĩa Đô. Cầu được lát sàn gỗ nhựa, lan can kim loại vững chắc, hai bên treo những chậu hoa rực rỡ, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Trên cầu, người dân thong thả tản bộ, có người dừng chân ngắm mặt hồ phẳng lặng, chụp lại những khoảnh khắc đẹp, có người tranh thủ vận động nhẹ nhàng, tận hưởng không khí trong lành.

Dự án cũng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và hệ thống camera giám sát hiện đại.

Buổi tối, công viên Nghĩa Đô khoác lên mình vẻ đẹp lung linh dưới ánh đèn, mang lại không khí nhộn nhịp, phấn khởi cho người dân đến dạo bộ, tập thể dục và thư giãn.