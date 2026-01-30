Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hối hả thi công nút giao Quốc lộ 2 - Nội Bài - Lào Cai

Trọng Tài
TPO - Hà Nội đang dồn lực tăng tốc thi công nút giao Quốc lộ 2 - Nội Bài - Lào Cai nhằm sớm gỡ bỏ điểm nghẽn dai dẳng, khơi thông huyết mạch giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Hà Nội đẩy nhanh thi công nút giao Quốc lộ 2 - Nội Bài - Lào Cai để giải tỏa ùn tắc giao thông.
tp-ok1.jpg

Ngày 27/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc áp dụng Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình Cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhằm kịp thời giảm ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

d16.jpg

Ngay sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Lệnh khẩn cấp, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phối hợp với nhà thầu huy động máy móc, thiết bị cùng gần 100 công nhân tổ chức thi công tại nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai, phấn đấu thông xe vào quý 1/2026 nhằm sớm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ Thủ đô.

tp-d5.jpg

Dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Quốc lộ 2 - đường dẫn cao tốc Nội Bài - Lào Cai để giảm ùn tắc giao thông đang tiến hành thi công hạng mục cống ngầm.

tp-d4.jpg
tp-d1.jpg
tp-d10.jpg

Hiện dự án tập trung vào các hạng mục đào đắp, mở rộng nền đường và lắp đặt hệ thống ống, cống ngầm, những công việc nền tảng, quyết định chất lượng và hiệu quả khai thác lâu dài của công trình.

tp-d9.jpg

Công tác thi công nền đường đã đạt khoảng 90%, hệ thống cống, ống ngầm đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Hiện đơn vị tiếp tục triển khai các hạng mục móng đường và mặt đường, bảo đảm đồng bộ theo thiết kế được phê duyệt", đại diện đơn vị thi công cho biết.

tp-d2.jpg

Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại nút giao Quốc lộ 2 - hướng đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng, từ 3 lên thành 5 làn xe, trong đó có làn riêng cho phương tiện từ đường cao tốc, qua đó góp phần giảm ùn tắc, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

tp-ok-2.jpg

Hiện tại mật độ phương tiện trên tuyến Quốc lộ 2 hướng đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai luôn đông đúc, khiến việc thi công các hạng mục phải triển khai trong điều kiện hết sức phức tạp

tp-d13.jpg

Dự án dự kiến thông xe kỹ thuật trước ngày 10/2, tạo điều kiện giảm áp lực giao thông tại khu vực. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026, đúng theo yêu cầu của Lệnh khẩn cấp và chỉ đạo của thành phố.

Trọng Tài
