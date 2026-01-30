Thủ tướng: Không để tình trạng 1 km đường cao tốc nhưng mười mấy nhà thầu cùng làm

Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT), chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, chúng ta phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, với tinh thần hành động, chủ trương đúng thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp nhằm rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ Phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành; tiến độ triển khai các dự án thuộc danh mục Ban Chỉ đạo; phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án thì phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; quan tâm bảo đảm, nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các đại biểu rà soát việc triển khai các dự án, công trình giao các địa phương thực hiện, những vướng mắc cần tháo gỡ, như cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…

Thủ tướng lưu ý, không để tình trạng "1 km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm" dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

Thanh tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, các địa bàn miền núi rất khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc để phát triển nhanh, làm thay đổi các vùng đất này.

Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", không trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, hết sức lưu ý, quan tâm, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng lưu ý, có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình, cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn"; tinh thần là "ai sai thì phải xử lý" nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án.