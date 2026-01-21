Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Công trình cảnh quan nhà thi đấu Phan Đình Phùng sẽ được bàn giao sớm 2 tuần

P.V

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) cho biết sẽ bàn giao công trình cảnh quan tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào chiều Chủ Nhật, 25/1 tới. Việc hoàn tất để bàn giao sớm hơn gần 2 tuần so với dự kiến nhờ tốc độ triển khai cao nhất với nỗ lực thi công gần như xuyên đêm.

Những ngày này, khu vực Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) đang chứng kiến một nhịp điệu rất khác. Giữa trung tâm thành phố vốn đông đúc, ánh đèn công trường sáng xuyên đêm và tinh thần thi công không ngơi nghỉ. Tất cả đang hướng đến mục tiêu đưa vào phục vụ sớm nhất, góp phần vào không khí đón Tết đang tăng nhiệt của người dân TP.HCM.

image001-2761.jpg
Ban Lãnh đạo Phát Đạt và các đơn vị thi công thường trực tại công trình.

Dự án thiết kế và cải tạo cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được Phát Đạt triển khai từ ngày 8/1/2026 – ngay sau khi có chủ trương của UBND TP.HCM về chỉnh trang 9 khu đất chưa triển khai dự án thành công viên, vườn hoa tạm thời. Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng đang dần khoác lên mình diện mạo mới, hướng tới mô hình không gian công cộng mở. Đây là kết quả của việc tổ chức thi công liên tục, huy động nguồn lực ở mức cao nhất nhằm rút ngắn tối đa thời gian triển khai, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn.

Theo kế hoạch, công trình cải tạo cảnh quan được thực hiện song song ở nhiều hạng mục: tổng vệ sinh và chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong, cải tạo hệ thống vỉa hè xung quanh các tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, đồng thời sắp xếp lại không gian để người dân có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Mục tiêu không chỉ là làm đẹp một khu đất, mà là tạo nên một “khoảng thở” đô thị – nơi người dân có thể dạo bộ, nghỉ ngơi, vui chơi, gặp gỡ…

image003-9558.jpg

Công trình Nhà thi đấu Phan Đình Phùng được triển khai sớm và được đẩy nhanh tiến độ bàn giao thể hiện sự quyết liệt trong thực thi chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố, cũng như vai trò đồng hành chủ động của Phát Đạt.

Trong gần hai tuần qua, Ban Lãnh đạo của Phát Đạt thường xuyên trực tiếp có mặt tại công trường, theo sát từng hạng mục, kịp thời điều chỉnh phương án thi công để đảm bảo tiến độ chung. Việc “trực chiến” tại hiện trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm cho thấy quyết tâm đưa công trình vào phục vụ đúng cam kết, coi đây là nỗ lực cao nhất để đồng hành cùng thành phố.

image005-2835.jpg

Đại diện Ban Lãnh đạo Phát Đạt chia sẻ: “Chúng tôi nhìn nhận mỗi mét vuông đất ở khu vực trung tâm TP.HCM đều mang giá trị xã hội rất lớn. Khi dự án chưa triển khai xây dựng, thì trách nhiệm của nhà đầu tư là không để không gian đó bị lãng phí. Việc đẩy nhanh cải tạo cảnh quan để sớm phục vụ cộng đồng không chỉ là câu chuyện tiến độ, mà còn là mong muốn của chúng tôi về góp phần mang lại sinh khí mới cho khu vực, để người dân được thụ hưởng giá trị đô thị ngay trong hiện tại.”

Theo vị đại diện này, áp lực về thời gian là rất lớn, nhưng cũng chính áp lực đó buộc các bên phải làm việc với tinh thần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. “Chúng tôi chọn làm nhanh, làm sớm, bởi Tết đến rất gần. Một không gian công cộng được mở ra đúng thời điểm sẽ mang ý nghĩa tinh thần rất khác đối với người dân thành phố,” ông nhấn mạnh.

image007-9986.jpg

Việc đưa không gian cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vào phục vụ từ ngày 25/1 được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn mới cho diện mạo khu vực trung tâm. Trong những ngày Tết, đây có thể trở thành điểm đến để người dân dạo xuân, gặp gỡ, tổ chức các hoạt động văn hóa – sinh hoạt lành mạnh, góp phần làm phong phú đời sống đô thị.

Bên cạnh không khí thi công xuyên đêm tại công trình cảnh quan Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Phát Đạt cũng đang khẩn trương xúc tiến triển khai Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 – dự án có tổng đầu tư 145 tỷ đồng do Phát Đạt tài trợ toàn bộ theo hình thức “chìa khóa trao tay”.

P.V
#Phát Đạt #Nhà thi đấu Phan Đình Phùng #cảnh quan #đô thị #TP.HCM

