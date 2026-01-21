Dự án nhà ở xã hội 'hot' tại Hà Nội lùi lịch nhận hồ sơ

TPO - Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu đô thị mới Hạ Đình, phường Thanh Liệt, Hà Nội vừa điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ sang quý I/2026 (kế hoạch ban đầu là quý IV/2025).

Chủ đầu tư dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình vừa có thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ NƠXH tại dự án.

Theo đó, ngày 30/12/2025, liên danh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ sang quý I/2026, thay cho kế hoạch ban đầu là quý IV/2025.

Dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình lùi thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ sang quý I/2026.

Trước đó, theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án NƠXH này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Giá cho thuê tạm tính vào khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Tính ra, giá thuê căn hộ 70m2 dự kiến 10,5 triệu đồng/tháng.

Giá thuê mua 390.000 đồng/m2/tháng, dự kiến căn hộ 70m2 người dân phải trả 27,3 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định theo quy định.

Được biết, dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 9.300m2, cao 25 tầng (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ) và 1 tầng hầm. Dự án cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến khoảng 800m. Với vị trí trung tâm dự án này được nhiều người dân mong chờ.

Dự án này khởi công xây dựng vào tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, cung cấp 440 căn hộ. Trong đó, có 365 căn NƠXH có diện tích từ 70-76,2m2. Số lượng NƠXH để bán gồm 255 căn, 37 căn cho thuê mua, 73 căn cho thuê, còn lại là căn hộ thương mại.