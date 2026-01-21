Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Dự án nhà ở xã hội 'hot' tại Hà Nội lùi lịch nhận hồ sơ

Ninh Phan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại khu đô thị mới Hạ Đình, phường Thanh Liệt, Hà Nội vừa điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ sang quý I/2026 (kế hoạch ban đầu là quý IV/2025).

Chủ đầu tư dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình vừa có thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ NƠXH tại dự án.

Theo đó, ngày 30/12/2025, liên danh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ sang quý I/2026, thay cho kế hoạch ban đầu là quý IV/2025.

image-2026-01-21t160140927.jpg
Dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình lùi thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ sang quý I/2026.

Trước đó, theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án NƠXH này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Giá cho thuê tạm tính vào khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Tính ra, giá thuê căn hộ 70m2 dự kiến 10,5 triệu đồng/tháng.

Giá thuê mua 390.000 đồng/m2/tháng, dự kiến căn hộ 70m2 người dân phải trả 27,3 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định theo quy định.

Được biết, dự án NƠXH tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 9.300m2, cao 25 tầng (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ) và 1 tầng hầm. Dự án cách ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến khoảng 800m. Với vị trí trung tâm dự án này được nhiều người dân mong chờ.

Dự án này khởi công xây dựng vào tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027, cung cấp 440 căn hộ. Trong đó, có 365 căn NƠXH có diện tích từ 70-76,2m2. Số lượng NƠXH để bán gồm 255 căn, 37 căn cho thuê mua, 73 căn cho thuê, còn lại là căn hộ thương mại.

Ninh Phan
#Nhà ở xã hội #khu đô thị mới Hạ Đình #UDIC #Haweicco #nhà giá rẻ #người mua nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục