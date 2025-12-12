Hà Nội mở bán dự án NƠXH giá từ 484 triệu đồng/căn

TPO - Đây là những căn hộ nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán, sau khi người thuê đã hoàn thành thời hạn 5 năm tại dự án Bamboo Garden, xã Quốc Oai (Hà Nội).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo mở bán đợt 1 dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden toạ lạc tại ô đất CC-1 thuộc Khu đô thị mới lô N1+N3, KĐT Quốc Oai, xã Quốc Oai (Hà Nội) do Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm chủ đầu tư.

Cụ thể, trong đợt 1, chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ mua 86 căn hộ cho thuê chuyển sang bán, sau khi người thuê đã hoàn thành thời hạn 5 năm. Các căn hộ có diện tích từ 48,63 - 59,57m2.

Dự án Bamboo Garden, xã Quốc Oai (Hà Nội) mở bán 86 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê chuyển sang bán với giá từ 484 triệu đồng.

Theo đó, mức giá tạm tính là 9,96 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT và 2% phí bảo trì. Tính theo diện tích từng căn, giá bán chỉ dao động từ 484,3 triệu đồng đến khoảng 593,3 triệu đồng/căn.

Đây là mức giá hiếm thấy trên thị trường Hà Nội hiện nay, trong bối cảnh giá nhà ở xã hội mới mở bán liên tục lập đỉnh. Hiện dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội có giá mở bán mới cao nhất gần 30 triệu đồng/m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 1/12 đến 15/1/2026. Đối tượng được phép nộp hồ sơ là người đang thuê nhà ở xã hội tại chính dự án Bamboo Garden, theo đúng quy định về chuyển đổi từ thuê sang mua. Người nộp hồ sơ phải tự tay ký biên nhận và đăng ký nguyện vọng về loại diện tích.

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm cấm mọi hành vi thu tiền đặt cọc, giữ chỗ, sang nhượng nhà ở xã hội trái quy định. Người dân được khuyến cáo chỉ theo dõi thông tin chính thức trên website của Sở, tránh bị môi giới lợi dụng nhu cầu để trục lợi.

Được biết, dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden gồm hai tòa nhà CT9A và CT9B với 432 căn hộ. Dự án này trước đó từng gây xôn xao khi quá trình mở bán rơi vào tình trạng ế ẩm, phải đến 23 lần mới bán hết.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố đợt mở bán 88 căn hộ nhà ở xã hội tại ô đất 5.B2 Khu tái định cư Đông Hội (xã Đông Anh) với mức giá hơn 15,1 triệu đồng/m2.

Đây là những căn hộ từng thuộc diện cho thuê và nay đủ điều kiện chuyển sang bán sau 5 năm khai thác. Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà sẽ diễn ra từ ngày 1/12 đến hết 12/1/2026.

Dự án do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư, với tổng cộng 504 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, 405 căn dành để bán, 99 căn cho thuê. Diện tích các căn chuyển từ thuê sang bán lần này dao động từ 57,83 m2 đến 67,52 m2.