Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mong muốn của gia chủ là một không gian phòng khách rộng rãi hơn, kết hợp một góc làm việc, một bảng màu hài hòa để cả hai vợ chồng đều thấy dễ chịu.

Hiện trạng căn hộ cũ khá bí bách bởi các bức tường chia cắt, KTS đã quyết định đập bỏ bức tường của phòng ngủ cũ, mở rộng không gian phòng khách. Không gian mới được liên thông mượt mà giữa khách - bàn ăn - góc làm việc tạo tầm nhìn rộng và thoáng đãng hơn.

img-1764903497578-1765274831287.jpg
img-1764903497588-1765274832246.jpg
img-1764903497610-1765274834823.jpg
img-1764903497583-1765274831713.jpg
img-1764903497604-1765274834173.jpg

Góc làm việc tích hợp trong không gian mở, tối ưu diện tích trống, tách nhẹ bằng giá gỗ và khoảng lùi tường.

img-1764903497597-1765274833356.jpg

Khu thờ được thiết kế với bố cục cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữ trọn sự tôn nghiêm, đáp ứng yêu cầu và chủ nhà rất tâm đắc. Gam hồng cam ấm áp, điểm nhấn theo sở thích của chị chủ, được tiết chế tinh tế để hòa quyện cùng tổng thể trung tính, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sức sống.

img-1764903497623-1765274837739.jpg
img-1764903497620-1765274837273.jpg
img-1764903497633-1765274839740.jpg

Bố trí một tiểu cảnh theo mong muốn của chủ nhà, bo cong góc kết hợp tường lam gỗ làm điểm nhấn, phân tách nhẹ nhàng hành lang vào hai phòng ngủ và khu vực bàn ăn.

img-1764903497593-1765274832781.jpg
img-1764903497627-1765274838490.jpg

Sau cửa vào tận dụng làm thêm hệ tủ có hộc trang trí kết hợp tủ giày phụ trong phòng, tay nắm âm gọn gàng và liền lạc. Khu vực thay đồ được tách biệt với phòng ngủ chính thông qua một lối đi dạng vòm cong mang lại sự riêng tư và nét kiến trúc mềm mại. Kết hợp làm góc bàn trang điểm với gương vòm cong đứng, tạo sự đồng điệu với lối vào.

img-1764903497639-1765274841105.jpg
img-1764903497641-1765274841467.jpg
img-1764903497649-1765274842574.jpg
img-1764903497647-1765274842297.jpg

Phòng ngủ ông bà thiết kế tối giản, tập trung vào sự thanh lịch và thư giãn. Bảng màu trung tính gồm tông be, kem, kết hợp với các vật liệu mộc mạc như gỗ sáng màu. Nội thất được tinh giản hóa, tủ quần áo cao kịch trần không tay nắm, tận dụng khoét hộc để đồ nhỏ phía trong hệ tủ kết hợp làm bàn đầu giường.

img-1764903497665-1765274845269.jpg
img-1764903497663-1765274845023.jpg
img-1764903497669-1765274846042.jpg

Phòng ngủ con sáng tạo và đa màu sắc theo sở thích của cháu bé, vẫn đảm bảo công năng học hành ngủ nghỉ. Không gian sử dụng bảng màu pastel ngọt ngào chủ đạo là hồng, kết hợp với các chi tiết xanh mint và vàng nhạt.

img-1764903497675-1765274846879.jpg
img-1764903497673-1765274846587.jpg
img-1764903497681-1765274847975.jpg
img-1764903497683-1765274848253.jpg
img-1764903497685-1765274848648.jpg
Thúy Hiền
TG Architects
#cải tạo căn hộ #nội thất #chi phí 600 triệu #phòng khách #góc làm việc #thiết kế nội thất

Cùng chuyên mục