Lý do các đại biểu HĐND Đà Nẵng bác đề xuất điều chỉnh bảng giá đất

TPO - Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra sáng 11/12, nhiều đại biểu HĐND cho rằng việc tăng giá đất trong thời điểm hiện nay là "lợi bất cập hại".

Thảo luận việc điều chỉnh giá đất theo tờ trình về quy định giá đất và bảng giá các loại đất của UBND thành phố Đà Nẵng, các đại biểu đã có các ý kiến đề xuất cần giữ mức giá đất như hiện nay để có thêm thời gian đánh giá tác động đến đời sống kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đại biểu Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho rằng, thành phố đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất. Gần đây nhất vào tháng 6/2025 và trước đó là cuối năm 2024.

Đại biểu Trần Thắng Lợi phát biểu tại kỳ họp.

"Các lần điều chỉnh trước của thành giá đất đều khá cao, chỉ thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến giá đất hiện cũng tiệm cận với thị trường", ông Lợi cho biết.

Theo đại biểu Trần Thắng Lợi, năm 2024, khi ban hành bảng giá đất, có nhiều phản ứng từ người dân và doanh nghiệp. "Đây là một bài học cần lưu tâm, đánh giá thận trọng và kỹ lưỡng hơn khi quyết định ban hành giá đất mới", ông Lợi nói.

Đồng thời, kiến nghị HĐND thành phố nên cân nhắc giữ ổn định mức giá hiện nay. Chỉ điều chỉnh ở một số khu vực vùng giáp ranh có sự chênh lệch cao giữa Đà Nẵng cũ và Quảng Nam cũ để phù hợp khi ban hành giá đất.

Cùng quan điểm, đại biểu Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng nhận định, việc tăng giá đất trong thời điểm hiện nay là "lợi bất cập hại". Bởi, việc thu từ tăng giá đất trong thời điểm hiện nay là cái lợi ngắn hạn nhưng nó sẽ gây ra hệ lụy lâu dài và sâu rộng.

Ông Hùng phân tích, việc điều chỉnh giá đất, thành phố việc thành phố có thể thu thêm một phần ngân sách, nhưng sẽ nguy cơ đánh mất đi những nhà đầu tư chiến lược. Lúc đó thành phố mất nhiều lần hơn được bởi sẽ mất đi nguồn thu bền vững, động lực tăng trưởng, vị thế cạnh tranh trong khu vực. Đặc biệt, Đà Nẵng trong giai đoạn bản lề cần mở rộng quỹ đất để xây dựng Khu Thương mại tự do, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển....

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp, ông Thái Hoàng Vũ, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách cũng kiến nghị HĐND thành phố chưa thông qua việc tăng giá đất trong thời điểm này để rà soát, tính toán và trình HĐND TP. Đà Nẵng trong kỳ họp khác.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ và có báo cáo liên quan đến bảng giá đất mới tại những kỳ họp của HĐND thành phố gần nhất.