Địa ốc

Google News

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị HUD – Sơn Tây: Nguồn lực mới cho mục tiêu 1 triệu căn hộ

P.V

Dự án nhà ở xã hội Trung Hưng là một phần trong chuỗi các dự án mà HUD khởi công trong năm 2025 nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và cụ thể hóa Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, đây cũng là bước đi thiết thực đóng góp vào Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Khẳng định vai trò tiên phong

Sáng 11/12, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã khởi công dự án nhà ở xã hội Trung Hưng tại lô HH-01, Khu đô thị mới HUD – Sơn Tây (Hà Nội). Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và thực hiện Công điện số 224/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương chuẩn bị các công trình ý nghĩa phục vụ Đại hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ông Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc HUD cho biết, dự án là sự tiếp nối chương trình phát triển NƠXH của HUD tại TP Hà Nội. Dự án đóng góp thiết thực vào Quỹ NƠXH của Thủ đô theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, để thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

image001-3129.jpg
Các vị đại biểu trong Lễ khởi công dự án

Đây cũng là một bước đi thiết thực để cụ thể hóa chủ trương của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực phát triển NƠXH.

Dự án nhà ở xã hội Trung Hưng nằm tại lô đất HH-01, diện tích 3.800 m², thuộc Khu đô thị HUD – Sơn Tây – một trong những khu đô thị được HUD đầu tư đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, môi trường sống ổn định.

Đại diện Ban Quản lý dự án HUD cho biết: “Chúng tôi đặt tiêu chí chất lượng ngang tầm nhiều dự án thương mại, từ thiết kế căn hộ, vật liệu thi công đến hạ tầng tiện ích. Tuy nhiên, giá bán và giá thuê vẫn tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước để đảm bảo đúng mục tiêu phục vụ người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách”.

image003.jpg
Phối cảnh dự án NOXH Trung Hưng tại lô HH-01, Khu đô thị mới HUD – Sơn Tây (Hà Nội)

Về pháp lý, dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất; Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới; HUD hoàn thiện đầy đủ các điều kiện để khởi công theo quy định. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2027.

image005.jpg
Công nhân và thiết bị máy móc sẵn sàng cho việc thi công

Ứng dụng đồng bộ, hướng tới chuẩn mực sống văn minh

Tổng Cty HUD là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển đô thị. Sau hơn 36 năm hoạt động, HUD đã kiến tạo hơn 8,5 triệu m² sàn nhà ở, mang lại chỗ ở tiện nghi cho hàng vạn gia đình trên cả nước.

Riêng tại Hà Nội - nơi HUD có nhiều dự án đô thị lớn - năm 2025 doanh nghiệp triển khai 4 dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích 105.000 m² sàn, tương đương 1.063 căn hộ, chiếm phần lớn trong 7 dự án HUD khởi công trên toàn quốc trong năm.

Đại diện Ban Quản lý dự án HUD cho biết thêm:“Chúng tôi kiên trì giá trị cốt lõi về chất lượng và nhân văn trong phát triển đô thị. Các dự án nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là cung cấp chỗ ở, mà phải là nơi đáng sống, đầy đủ tiện ích, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các địa phương”.

image007.jpg
Các vị đại biểu và khách mời tham quan mô hình công trình NOXH tại dự án.

Tại Khu đô thị mới HUD - Sơn Tây, ngoài dự án Trung Hưng, HUD đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, các khu chức năng được quy hoạch khoa học, mảng xanh và không gian công cộng rộng mở. Điều này tạo điều kiện để các dự án nhà ở xã hội trong khu đô thị không bị “cô lập” mà hòa nhập với cảnh quan chung, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Dự án Trung Hưng khi hoàn thành sẽ không chỉ tăng nguồn cung nhà ở xã hội tại Sơn Tây - khu vực đang có nhu cầu lớn - mà còn góp phần mở rộng không gian đô thị phía Tây Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, HUD là một trong những doanh nghiệp tiên phong. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện gần 300.000 m² sàn, tương đương 3.500 căn hộ nhà ở xã hội. Giai đoạn 2025-2030, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, HUD đặt mục tiêu phát triển 16.800 căn hộ mới, tổng diện tích 1,5 triệu m² sàn, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an sinh.

P.V
#nhà ở xã hội #HUD #Sơn Tây #đô thị mới #chung cư #bất động sản #hà nội

