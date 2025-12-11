Khám phá mô hình Hybrid Unit “độc quyền” tại Lumira Ville Hải Phòng

Khi những sản phẩm đơn năng đang dần mất đi sức hút thì shophouse tích hợp đang nổi lên như xu hướng đầu tư toàn cầu bởi vừa tạo dòng tiền, vừa bảo toàn giá trị, vừa linh hoạt chuyển đổi công năng. Lumira Ville là dự án đầu tiên tại Hải Phòng hiện thực hóa mô hình Hybrid Unit theo đúng tinh thần này.

Mô hình Hybrid tiên phong và khó nhân bản

Bản chất của “Hybrid” là sự lai ghép thông minh giữa các lớp giá trị tưởng như mâu thuẫn: thương mại – lưu trú – sinh hoạt – tích sản. Tại Lumira Ville, giá trị Hybrid” thể hiện ngay ở cấu trúc quy hoạch bàn cờ thông thương tứ phía và vị trí tứ diện sầm uất.

Dự án tọa lạc tại quỹ đất 4 mặt tiền đại lộ hiếm hoi của Hải Phòng: mặt tiền trục Đặng Kinh 68m đi sân bay, cảng - khu thương mại tự do - khu kinh tế - khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải trong 3-5 phút, 2 mặt tiền Liên Phường 30-40m kết nối trung tâm hành chính, mặt tiền Bùi Viện (WorldBank) 50.5m – tuyến phát triển mạnh nhất phía Đông. Vị trí này tự thân đã mang “DNA thương mại” bởi đây chính là tâm điểm giao thương mới đón đầu dòng chảy logistic xuyên biên giới.

Tứ diện sầm uất đón trọn mọi dòng chảy giao thương

Điều làm nên tính “khó nhân bản” là cách cân bằng giữa thương mại cao độ và chất lượng sống khi tích hợp 30 tiện ích cao cấp bắt nhịp thời đại mới với sân pickleball, không gian thể thao đa năng, vườn yoga, khu BBQ, công viên nội khu,....

Tính Hybrid tiếp tục được đẩy sâu vào cấu trúc sản phẩm. Khoảng 80% quỹ căn sở hữu thiết kế hai mặt tiền – một mặt hướng trực tiếp ra trục đường lớn, tối ưu khả năng mở cửa hàng, showroom, văn phòng. Mặt còn lại là hiên sau, đóng vai trò không gian đệm riêng tư, có thể bố trí tiểu cảnh vườn, không gian sinh hoạt tách biệt với dòng khách hàng. Cấu trúc này tạo ra “tách lớp công năng” trong cùng một tài sản, điều mà nhà phố truyền thống rất khó đạt được.

Trước nhà sầm uất – hiên sau yên bình

Yếu tố Unit thể hiện ở việc mỗi tầng có khả năng khai thác thác độc lập nhờ hệ số sử dụng đất cao với 4 tầng 1 tum với hệ số sử dụng đất cao. Trên diện tích 125m2 đất, tổng không gian sàn được nhân lên nhiều lần. Mỗi tầng có thể vận hành như một “unit” độc lập: tầng 1 cho thương mại bán lẻ, tầng 2 làm văn phòng dịch vụ, tầng 3 khai thác lưu trú ngắn hạn, tầng 4 phục vụ sinh hoạt, tầng tum thư giãn. Tính Unit còn thể hiện ở khả năng tách – gộp dòng tiền: chủ sở hữu có thể cho thuê từng tầng độc lập hoặc vận hành toàn khối như một tài sản thương mại hoàn chỉnh.

Kinh doanh – thụ hưởng song hành

Thông thường, shophouse chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ngược lại, Lumira Ville tạo ra một cấu trúc gần như độc quyền khi 100% sản phẩm đều có khả năng kinh doanh. Theo nguyên lý “buôn có bạn, bán có phường”, những điểm tập trung kinh doanh có xu hướng đạt tỷ lệ lấp đầy cao và nhanh, bởi người mua luôn ưu tiên những nơi có mật độ dịch vụ dày để tiết kiệm thời gian, tối ưu trải nghiệm.

Thời điểm vàng để sở hữu

Cơ hội đầu tư lớn thường xuất hiện ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển. Lumira Ville đang nằm đúng trong “cửa sổ thời gian” này. Mức giá hiện tại khoảng 48 triệu đồng/m² được xem là vùng giá thấp so với các quận trung tâm hiện hữu như Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, nơi mặt bằng giá đã ổn định và cao hơn 4–5 lần. Trong khi hướng phát triển mới như Đông Hải có biên độ tăng giá lớn hơn, đi kèm làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đầu tư mạnh hơn.

Thêm vào đó, giai đoạn đầu triển khai luôn đi kèm chính sách tài chính hấp dẫn nhất. Dự án áp dụng cơ chế ân hạn nợ gốc và lãi vay lên tới 3 năm, hạn mức vay khoảng 70% giá trị tài sản. Điều này giúp nhà đầu tư chỉ cần khoảng 30% vốn tự có trong 3 năm đầu, giảm áp lực dòng tiền và tối ưu hiệu suất sinh lời khi 3 năm đủ để thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.

Khu đô thị hoàn thiện pháp lý và đang tăng tốc xây dựng

Động lực tăng trưởng dài hạn đến từ hệ sinh thái hạ tầng xung quanh dự án. Khu thương mại tự do Đình Vũ – Cát Hải quy mô hơn 1.077 ha vừa được phê duyệt và sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 vào 2030, nằm cận kề Lumira Ville. Với cơ chế ưu đãi thuế quan, khu vực này được dự báo sẽ thu hút mạnh các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp sản xuất lớn, từ đó kích hoạt nhu cầu nhà ở – thương mại – dịch vụ thực.

Đặc biệt, tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam sẽ khởi công vào 19/12 là “cú hích” chiến lược cho toàn vùng kinh tế phía Bắc. Hải Phòng, với vị trí là cửa ngõ biển gần nhất của Vân Nam, được định vị trở thành trung tâm trung chuyển mới của khu vực Xuyên Á. Lumira Ville hưởng lợi trực tiếp khi nằm kế cận ga Đình Vũ, kết nối nhanh đến ga Lạch Huyện. Khi tuyến đường sắt chính thức khởi động, thị trường sẽ bước vào giai đoạn “định giá lại” những bất động sản nằm trên trục hạ tầng chiến lược.

Ở thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư tiên phong chính là nhóm có cơ hội sở hữu mức giá mềm, chính sách tài chính tốt và vị thế đi trước một nhịp so với làn sóng vốn lớn.