Đà Nẵng: Du lịch tăng trưởng vượt ảnh hưởng mưa bão, bất động sản ven biển tăng nhiệt

Du lịch Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù chịu ảnh hưởng từ mưa bão liên tiếp, kéo theo sức hút trở lại của bất động sản ven biển. Nổi bật trên thị trường là Newtown Diamond - tổ hợp căn hộ mặt biển, sát sân gôn với pháp lý sở hữu lâu dài hiếm có, một nơi an cư lý tưởng và cũng là tài sản đầu tư đón đầu xu hướng.

Du lịch duy trì đà tăng trưởng, bất động sản bứt phá

Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 11 tháng năm 2025, du lịch Đà Nẵng đã tăng trưởng ấn tượng với hơn 16,5 triệu lượt, tăng 18,9% so với cùng kỳ, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu lưu trú và ăn uống hơn 48.500 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, trong tháng 11/2025, hoạt động du lịch, lưu trú và ăn uống chịu tác động của mưa bão kéo dài, nhưng vẫn duy trì sự ổn định, với tổng lượt khách lưu trú đạt 1,136 triệu lượt (trong đó 606.000 lượt khách quốc tế) tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sự giữ sức cầu tốt và sức bền của du lịch Đà Nẵng, một phần đến từ các chương trình kích cầu, sự kiện sáng tạo và bộ sản phẩm đa dạng, đủ sức kéo du khách đến với thành phố quanh năm.

Tại đây, du khách có thể ở lại nhiều ngày nhờ các tour du lịch phong phú, sự kiện tầm cỡ dịp lễ, Tết, du lịch đêm dần phát triển…. Đà Nẵng cũng chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt trong hoạt động du lịch gôn, với hàng chục nghìn vòng chơi mỗi tháng tại các sân gôn tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thu hút tệp khách quốc tế đến trải nghiệm.

Những sân gôn tuyệt đẹp như Danang Legend Golf Resort thu hút nhiều du khách yêu thích môn thể thao này cả trong nước và quốc tế

Sự tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng từ du lịch cùng những quy hoạch đột phá về kinh tế khiến cho Đà Nẵng trở thành mảnh đất vàng trong mắt các nhà đầu tư bất động sản. Trong đó, các sản phẩm hướng biển sở hữu lâu dài được đặc biệt ưa chuộng, khi vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê.

Trong bối cảnh đó, Newtown Diamond nổi lên như một điểm sáng của thị trường khi là căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài ngay từ đầu. Với vị trí ngay cạnh sân gôn Danang Legend Golf Resort tiêu chuẩn thi đấu quốc tế và hệ tiện ích cao cấp, tổ hợp đem lại trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng trọn vẹn bên bờ biển Mỹ Khê. Nhờ vậy, đây sẽ vừa là tài sản đảm bảo có giá trị tăng theo thời gian, vừa là khoản đầu tư có khả năng thu lợi nhuận nhanh chóng nhờ kinh doanh lưu trú.

Newtown Diamond - vị trí kim cương trên trục đường di sản

Tọa lạc tại tâm điểm trục đường di sản Trường Sa kết nối Đà Nẵng với Hội An, tuyến đường tuyệt đẹp có nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao có tỉ lệ lấp đầy cao, Newtown Diamond sở hữu vị trí lý tưởng cho cả an cư, du lịch - nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê. Từ đây, chủ nhân căn hộ hay khách lưu trú chỉ cần vài phút đi bộ để có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển Mỹ Khê – Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, và chỉ cần chưa đến 20 phút để tới trung tâm Đà Nẵng nhộn nhịp hay Hội An cổ kính.

Newtown Diamond còn nằm trong quần thể gồm sân gôn chuẩn thi đấu quốc tế Legend Danang Golf Resort, khu nghỉ dưỡng 5 sao Sheraton Grand Danang Resort và Khu đô thị đẳng cấp Newtown, đem đến những trải nghiệm thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp, thu hút tệp khách đa dạng, đặc biệt là khách quốc tế chơi gôn - tệp khách có sức chi tiêu lớn và dư địa phát triển cao.

Kết hợp với hệ tiện ích nội khu cao cấp như bể bơi chân mây, sky garden, sân yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, cùng các nhà hàng, café ngoài trời..., tổ hợp mang lại một không gian sống và nghỉ dưỡng trọn vẹn. Đây là thế mạnh độc đáo giúp thu hút cư dân tinh hoa và khách du lịch cao cấp, tạo cơ hội khai thác cho thuê lưu trú với lợi nhuận hấp dẫn.

Hệ tiện ích phong phú đem lại trải nghiệm sống trọn vẹn, thảnh thơi

Không chỉ có tiềm năng mang lại lợi nhuận từ khai thác cho thuê, Newtown Diamond còn được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị mạnh mẽ trong tương lai, khi Đà Nẵng quy hoạch mở rộng về phía Nam, hình thành một tam giác văn hóa - du lịch - đô thị hiện đại mới.

Với vị trí đắc địa, quy hoạch hiện đại, đồng bộ, chất lượng sống cao cấp, hạ tầng phát triển mạnh mẽ và pháp lý vững vàng, Newtown Diamond sẽ không chỉ là nơi an cư xứng tầm cho giới tinh hoa hay chốn nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, mà còn là tài sản đầu tư gia tăng giá trị bền vững, đón đầu làn sóng tăng trưởng của thành phố biển năng động bậc nhất Việt Nam.