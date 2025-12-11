Thiết kế phóng khoáng kết hợp phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống

TPO - Ngôi nhà là tổ ấm của một đôi vợ chồng trẻ - nơi ánh sáng, vật liệu và màu sắc trở thành ngôn ngữ kể chuyện "xuyên biên giới" với phong cách hiện đại kết hợp với bản địa đậm chất truyền thống.