Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Thiết kế phóng khoáng kết hợp phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống

Lâm Thuỳ Dương

TPO - Ngôi nhà là tổ ấm của một đôi vợ chồng trẻ - nơi ánh sáng, vật liệu và màu sắc trở thành ngôn ngữ kể chuyện "xuyên biên giới" với phong cách hiện đại kết hợp với bản địa đậm chất truyền thống.

earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-33.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-1.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-7.jpg
Đôi vợ chồng trẻ mong muốn một không gian sống chan hoà ánh sáng, phóng khoáng kiểu hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống. Bài toán tưởng chừng đối lập ấy lại được các kiến trúc sư giải quyết trọn vẹn trong một công trình nhà ở hai tầng.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-4.jpg
Điểm nổi bật đầu tiên của công trình là sự giao thoa tự nhiên giữa hai tinh thần kiến trúc rất khác nhau nhưng vẫn tạo nên một tổng thể hài hoà, hiện đại và sâu sắc.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-32.jpg
Từ bảng màu rust - sage - beige xuyên suốt gợi hình ảnh nắng gió miền duyên hải California và gam màu đất nung bản địa đặc trưng của kiến trúc Ấn Độ.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-5.jpg
Mái vòm cong mềm mại, trần gỗ lộ xà, patio ngoài trời hay gạch lát thủ công đều xuất hiện đủ để tạo nên cảm giác thân thuộc. Nhờ vậy, ngôi nhà hiện lên giống như một câu chuyện kể bằng ngôn ngữ toàn cầu nhưng mang trái tim của người bản xứ.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-6.jpg
Tầng trệt được thiết kế mở, tạo sự liền mạch giữa phòng khách và bếp ăn. Phòng khách chính giữ sự chỉn chu để tiếp bạn bè nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng của một không gian sống gia đình.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-12.jpg
Khu bếp ăn tiếp tục sử dụng chất liệu gỗ, đá và kim loại đen để giữ sự liền mạch. Tủ bếp kết hợp với mặt đá trắng mang lại cảm giác mộc mạc nhưng không kém phần hiện đại. Bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn, để mỗi bữa cơm của gia đình luôn có sự đồng hành của cây xanh và ánh sáng tự nhiên.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-13.jpg
Phòng khách lại mang tinh thần đời thường, đầy nắng và gió. Chiếc xích đu treo mang ký thân thương của nhiều ngôi nhà Ấn Độ được đưa vào như một điểm nhấn cảm xúc. Khi kết hợp với hệ cửa kính lớn mở ra patio, phòng khách này trở thành một khoảng hiên rộng nhà, nơi ánh sáng và gió tự nhiên luôn len lỏi mỗi ngày. Khoảng sân lát gạch ngoài trời vừa là không gian thư giãn, vừa là nơi giúp tầng trệt luôn thông thoáng.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-14.jpg
Bước lên tầng trên, nhịp sống như chậm hơn với không gian chủ yếu dành để nghỉ ngơi với ba phòng ngủ và một phòng sinh hoạt gia đình nhỏ.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-16.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-17.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-19.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-20.jpg
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-26.jpg
Phòng ngủ master có đầu giường bọc vải hoạ tiết kết hợp với trần vòm cao, mang cảm giác êm dịu và sang trọng. Những góc ngồi đọc sách, sân hiên lát gạch và các ô cửa sổ được bố trí khéo léo để mỗi thành viên đều có một khoảng trời riêng yên bình. Cách kiểm soát ánh sáng và chất liệu giúp tầng trên luôn ấm áp hơn, đúng tinh thần riêng tư của một không gian nghỉ ngơi.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-31.jpg
Từ tổng thể đến chi tiết, ngôi nhà tạo được dấu ấn nhờ sự tinh tế trong cách xử lý vật liệu. Gỗ giúp ngôi nhà ấm áp và thống nhất, gạch đất nung và gạch bông mang yếu tố thủ công bản địa. Bảng màu trở thành cầu nối vừa mang nét thân tình của kiến trúc Ấn Độ, vừa đem hơi thở thiên nhiên của California.
earthy-hacienda-biet-thu-2-tang-ke-cau-chuyen-xuyen-bien-gioi-bang-anh-sang-vat-lieu-va-mau-dat-30.jpg
Ngôi nhà là minh chứng cho quan niệm một ngôi nhà hiện đại không cần chạy theo xu hướng mà cần biết lắng nghe câu chuyện của người sống trong đó. Và khi câu chuyện ấy được kể bằng ánh sáng, vật liệu và văn hoá, ta có một không gian vừa phóng khoáng quốc tế, vừa gắn bó với gốc rễ bản địa. Đó cũng là điều mà nhiều gia đình Việt đang tìm kiếm - một tổ ấm bền vững theo thời gian, nơi mỗi chi tiết đều góp phần nuôi dưỡng cảm giác bình yên và hạnh phúc mỗi ngày.
Lâm Thuỳ Dương
Weespaces
#kiến trúc #nhà ở #California #Ấn Độ #thiết kế nội thất #bình yên #đời sống

Xem thêm

Cùng chuyên mục