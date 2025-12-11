Thiết kế phóng khoáng kết hợp phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống

TPO - Ngôi nhà là tổ ấm của một đôi vợ chồng trẻ - nơi ánh sáng, vật liệu và màu sắc trở thành ngôn ngữ kể chuyện "xuyên biên giới" với phong cách hiện đại kết hợp với bản địa đậm chất truyền thống.
Đôi vợ chồng trẻ mong muốn một không gian sống chan hoà ánh sáng, phóng khoáng kiểu hiện đại nhưng vẫn đậm chất truyền thống. Bài toán tưởng chừng đối lập ấy lại được các kiến trúc sư giải quyết trọn vẹn trong một công trình nhà ở hai tầng.
Phòng ngủ master có đầu giường bọc vải hoạ tiết kết hợp với trần vòm cao, mang cảm giác êm dịu và sang trọng. Những góc ngồi đọc sách, sân hiên lát gạch và các ô cửa sổ được bố trí khéo léo để mỗi thành viên đều có một khoảng trời riêng yên bình. Cách kiểm soát ánh sáng và chất liệu giúp tầng trên luôn ấm áp hơn, đúng tinh thần riêng tư của một không gian nghỉ ngơi.