Nét đẹp tân cổ điển trong biệt thự, nhà phố

TPO - Trong nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, những không gian sống không chỉ cần tiện nghi mà còn phải truyền cảm hứng, thể hiện cá tính và tầm vóc của chủ nhân. Với ATZ Luxury, kiến trúc và nội thất là nghệ thuật - nơi mỗi chi tiết đều mang trong mình câu chuyện riêng. Dự án thiết kế nội thất biệt thự tại Hà Nội là một minh chứng sống động: một bản hoà ca của kiến trúc tân cổ điển và công năng đương đại.

Toạ lạc giữa cộng đồng phồn thịnh của đại đô thị, căn biệt thự nổi bật với ngoại thất trắng thanh khiết - gam màu mang dấu ấn kinh điển của kiến trúc Pháp. Những đường cong mềm mại ở hệ cửa vòm, lan can sắt nghệ thuật cùng mái Mansard đặc trưng tạo nên một vẻ đẹp sang trọng nhưng không khoa trương, đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Bao quanh công trình là một “vành đai xanh” được kiến tạo tỉ mỉ. Lối dạo rải sỏi len giữa vườn cây không chỉ góp phần lọc bụi, giảm tiếng ồn mà còn như một cánh cửa chuyển tiếp giữa nhịp sống đô thị ồn ào và sự bình yên.

Bước qua ngưỡng cửa, không gian mở liên thông phòng khách - bếp - ăn mở ra rộng thoáng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những khung cửa lớn. Hai mảng gương kích thước lớn đặt đối xứng tạo hiệu ứng chiều sâu, đồng thời tăng vẻ rực rỡ cho căn phòng khi kết hợp cùng ánh sáng của đèn chùm và đèn tường tinh xảo.

Cầu thang uốn lượn duyên dáng như một dải lụa, nổi bật bởi tay vịn gỗ tối màu tương phản nền tường trắng. Hệ lan can sắt mỹ thuật mạ vàng gợi nhắc vẻ hào hoa châu Âu, kết nối tinh tế với những chi tiết vàng son trên từng món nội thất.

Điểm nhấn thị giác ấn tượng nhất nằm ở bức tường sau TV được ốp đá marble vân hồng tự nhiên. Đó không còn là một vách trang trí đơn thuần, mà trở thành mảng nghệ thuật khơi dậy sự ấm áp giữa gam màu trắng - kem chủ đạo.

Tâm điểm phòng khách là bộ sofa và ghế tựa phong cách Louis, bọc da cao cấp, đường nét trạm trổ sắc sảo, là biểu tượng cho tinh thần quyền quý của phong cách tân cổ điển.

Không gian bếp và phòng ăn được thiết kế thống nhất với phong cách chung nhưng mang hơi thở hiện đại rõ rệt hơn. Hệ tủ bếp chữ L kết hợp đảo bếp màu trắng chủ đạo đem lại cảm giác sạch sẽ, tinh giản, mỗi chi tiết đều hướng tới sự tiện nghi và tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo chốn an cư, ngôi biệt thự còn được thổi vào hồn thẩm mỹ, nơi cái đẹp không phô trương mà lắng đọng, nơi mỗi người trở về để tận hưởng sự đủ đầy của một cuộc sống mà ở đó, giá trị sống và nghệ thuật gắn kết thành một.