Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Diễn biến về bảng giá đất mới của TPHCM trước ngày thông qua

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TPHCM đánh giá, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM vừa có tờ trình bổ sung 1159/TTr-UBND-ĐT gửi HĐND TPHCM về ban hành nghị quyết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn.

Đây là nội dung bổ sung giải trình, tiếp thu của UBND TPHCM sau buổi thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM đối với việc ban hành nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 vào ngày 23/12.

Các nội dung của Tờ trình sẽ được trình HĐND TPHCM tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào ngày mai (26/12) để xem xét thông qua. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp trên địa bàn.

anh-2-giai-doan-2-se-xay-dung-ifc-o-thu-thiem.jpg
Bảng giá đất mới sẽ được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 26/12. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Theo UBND TPHCM, việc giảm giá đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp tục rà soát, đánh giá lại mức điều chỉnh tăng, giảm giá đất nông nghiệp thuần tại các khu vực.

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM nhận thấy bảng giá đất được áp dụng rộng rãi và có tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng khác nhau. Do đó có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất nhưng lại có tác động không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường ngày 26/11, giá đất trồng cây hàng năm thấp nhất là 300.000 đồng/m2 và cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, giá đất trồng cây lâu năm thấp nhất 370.000 đồng/m2 và cao nhất là 1.440.000 đồng/m2.

1.jpg
2.jpg

Do đó, UBND TPHCM tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, đề xuất giữ lại kết quả theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM vừa mới sáp nhập.

Bảng giá đất và cơ chế khu thương mại tự do sẽ được HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 diễn ra ngày 26/12. Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98 và Luật Đất đai mới.

Đáng chú ý nhất là tờ trình về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là nội dung được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới.

Duy Quang
#diễn biến đáng chú ý #bảng giá đất #giá đất mới của TPHCM #bảng giá đất mới #UBND TPHCM #đất nông nghiệp #Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TPHCM #Sở Nông nghiệp và Môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục