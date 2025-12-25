Onsen Fuji ký kết hợp tác đại lý chiến lược và đồng hành dự án Tokyu Retreat

Ngày 25/12/2025, tại trụ sở Tập đoàn Onsen Fuji đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác các đại lý chiến lược và đồng hành dự án Tokyu Retreat nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy.

Lễ ký kết có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji cùng lãnh đạo, quản lý cấp cao của các đại lý bất động sản hàng đầu miền Bắc như MSH Group, An Vượng Land, Four Home, Minh Minh Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Phú Thọ, Công ty Cổ phần Bất động sản Core Realty.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Onsen Fuji và các đại lý bất động sản chính là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị uy tín trên thị trường, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho dự án Tokyu Retreat. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và năng lực của cả hai bên hứa hẹn sẽ tạo ra những giá trị vượt trội, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, nhằm mang đến những đột phá cho thị trường bất động sản.

Một trong những khoảnh khắc ký kết quan trọng, mở ra hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư Onsen Fuji và các đại lý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ: “Sự hợp tác của Onsen Fuji cùng các đại lý hàng đầu miền Bắc sẽ giúp dự án Tokyu Retreat tạo được tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực của dự án tới những khách hàng mong muốn sở hữu không gian sống trị liệu, chăm sóc sức khỏe toàn diện với tiêu chuẩn cao cấp.”

Ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ tại Lễ ký kết.

Đại diện 6 đại lý cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm lực vững mạnh của chủ đầu tư Onsen Fuji, về tiêu chuẩn thiết kế vượt trội và giá trị nhân văn hướng về con người, xã hội mà dự án Tokyu Retreat mang lại, khẳng định sự kết nối bền chặt giữa các đại lý chiến lược, đồng hành với Tập đoàn Onsen Fuji, và đóng vai trò là những "đại sứ" mang dự án đến với khách hàng, góp phần tạo nên tác động tích cực đến thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Chủ đầu tư Onsen Fuji cùng đại diện 6 đại lý chiến lược và đồng hành ghi dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Tập đoàn Onsen Fuji là đơn vị tiên phong phát triển mô hình bất động sản trị liệu khoáng nóng cao cấp, tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý vận hành chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm chất lượng, khác biệt. Trong suốt hành trình 7 năm hình thành và phát triển, Onsen Fuji đã kiến tạo những dự án độc đáo, quy mô, đẳng cấp quốc tế, khai phá tiềm năng các vùng đất, nâng tầm vị thế đất nước và đưa đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, địa phương và đối tác khách hàng.

Theo đó, cuối năm 2025, Onsen Fuji đã công bố ra thị trường dòng sản phẩm Thera Home - Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 với 3 dự án đặt tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình. Tokyu Retreat là dự án trọng điểm đặt tại vùng khoáng nóng trứ danh đất tổ Thanh Thủy, Phú Thọ - đóng vai trò như linh hồn kết nối trọn vẹn “bức tranh” sống trị liệu toàn diện của tập đoàn Onsen Fuji.

Với các sản phẩm gồm căn hộ và biệt thự theo tiêu chuẩn trị liệu cao cấp thuộc Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, dự án góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho khu vực, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng nóng quý giá theo hướng bài bản và bền vững, thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.