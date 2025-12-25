Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Onsen Fuji ký kết hợp tác đại lý chiến lược và đồng hành dự án Tokyu Retreat

P.V

Ngày 25/12/2025, tại trụ sở Tập đoàn Onsen Fuji đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác các đại lý chiến lược và đồng hành dự án Tokyu Retreat nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy.

Lễ ký kết có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Tập đoàn Onsen Fuji cùng lãnh đạo, quản lý cấp cao của các đại lý bất động sản hàng đầu miền Bắc như MSH Group, An Vượng Land, Four Home, Minh Minh Group, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia Phú Thọ, Công ty Cổ phần Bất động sản Core Realty.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Onsen Fuji và các đại lý bất động sản chính là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị uy tín trên thị trường, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho dự án Tokyu Retreat. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và năng lực của cả hai bên hứa hẹn sẽ tạo ra những giá trị vượt trội, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, nhằm mang đến những đột phá cho thị trường bất động sản.

hinh-1-2539.jpg
Một trong những khoảnh khắc ký kết quan trọng, mở ra hợp tác chiến lược giữa Chủ đầu tư Onsen Fuji và các đại lý.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ: “Sự hợp tác của Onsen Fuji cùng các đại lý hàng đầu miền Bắc sẽ giúp dự án Tokyu Retreat tạo được tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực của dự án tới những khách hàng mong muốn sở hữu không gian sống trị liệu, chăm sóc sức khỏe toàn diện với tiêu chuẩn cao cấp.”

hinh-2-2808.jpg
Ông Phạm Công Khanh - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Onsen Fuji chia sẻ tại Lễ ký kết.

Đại diện 6 đại lý cũng bày tỏ niềm tin vào tiềm lực vững mạnh của chủ đầu tư Onsen Fuji, về tiêu chuẩn thiết kế vượt trội và giá trị nhân văn hướng về con người, xã hội mà dự án Tokyu Retreat mang lại, khẳng định sự kết nối bền chặt giữa các đại lý chiến lược, đồng hành với Tập đoàn Onsen Fuji, và đóng vai trò là những "đại sứ" mang dự án đến với khách hàng, góp phần tạo nên tác động tích cực đến thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

hinh-3-thumbnail.jpg
Chủ đầu tư Onsen Fuji cùng đại diện 6 đại lý chiến lược và đồng hành ghi dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt.

Tập đoàn Onsen Fuji là đơn vị tiên phong phát triển mô hình bất động sản trị liệu khoáng nóng cao cấp, tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quản lý vận hành chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm chất lượng, khác biệt. Trong suốt hành trình 7 năm hình thành và phát triển, Onsen Fuji đã kiến tạo những dự án độc đáo, quy mô, đẳng cấp quốc tế, khai phá tiềm năng các vùng đất, nâng tầm vị thế đất nước và đưa đến những giá trị bền vững cho cộng đồng, địa phương và đối tác khách hàng.

Theo đó, cuối năm 2025, Onsen Fuji đã công bố ra thị trường dòng sản phẩm Thera Home - Căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7 với 3 dự án đặt tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình. Tokyu Retreat là dự án trọng điểm đặt tại vùng khoáng nóng trứ danh đất tổ Thanh Thủy, Phú Thọ - đóng vai trò như linh hồn kết nối trọn vẹn “bức tranh” sống trị liệu toàn diện của tập đoàn Onsen Fuji.

Với các sản phẩm gồm căn hộ và biệt thự theo tiêu chuẩn trị liệu cao cấp thuộc Tổ hợp Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, dự án góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cao cho khu vực, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng nóng quý giá theo hướng bài bản và bền vững, thúc đẩy phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.

P.V
#Onsen Fuji #Tokyu Retreat #hợp tác #Thanh Thủy

Cùng chuyên mục