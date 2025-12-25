Bình Sơn Ocean Park nổi bật trong làn sóng đô thị biển thế hệ mới

Tại Nam Trung Bộ, Bình Sơn Ocean Park khu đô thị biển đa tích hợp đầu tiên tại Ninh Thuận cũ (Nay là tỉnh Khánh Hòa) nổi lên như một điểm sáng khi đặt đúng vị trí, đúng thời điểm và đúng xu hướng phát triển đô thị biển thế hệ mới.

Vị trí chiến lược là điểm tựa cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Trong xu hướng phát triển hiện nay, các đô thị biển thế hệ mới trên thế giới và tại Việt Nam không còn mở rộng từ những trung tâm du lịch cũ đã bão hòa mà dịch chuyển về các cực phát triển mới, nơi hạ tầng được đầu tư đi trước và quỹ đất đủ lớn để hình thành mô hình đô thị bền vững. Tại khu vực Nam Khánh Hòa, giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng đang dần rõ nét với nền tảng hạ tầng và dư địa phát triển dài hạn. Bình Sơn Ocean Park xuất hiện trong bối cảnh đó như một bước đi phù hợp với logic phát triển đô thị biển thế hệ mới.

Bình Sơn Ocean Park tọa lạc tại trung tâm TP. Phan Rang – Tháp Chàm cũ, nay là phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, đối diện bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, trên trục ven biển Yên Ninh, một trong những cung đường đẹp của khu vực. Đồng thời, Bình Sơn Ocean Park nằm tại giao điểm của ba trục giao thông quan trọng gồm Yên Ninh, đường 16/4 kết nối trung tâm ra biển và tuyến Trần Nhân Tông kéo dài, định hướng trở thành trục thương mại, dịch vụ sôi động trong tương lai.

Sở hữu lợi thế “mặt tiền biển – lõi đô thị”, Bình Sơn Ocean Park trong tâm điểm kết nối hạ tầng chiến lược của toàn vùng.

Từ dự án, dễ dàng tiếp cận sân bay Thành Sơn (11km), cảng nước sâu Cà Ná (50km), sân bay quốc tế Cam Ranh (60km) và tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống còn khoảng 4 giờ. Vị trí này đưa Bình Sơn Ocean Park trở thành điểm trung chuyển tự nhiên của dòng cư trú, du lịch và chuyên gia làm việc tại khu vực Nam Trung Bộ.

Đô thị biển đa chức năng: Lời giải cho nhu cầu ở thật và khai thác thực

Khác với các dự án ven biển phát triển đơn lẻ hoặc thuần nghỉ dưỡng, Bình Sơn Ocean Park được định hình ngay từ đầu theo mô hình đô thị biển đa chức năng vận hành quanh năm. Trên quy mô hơn 54ha, dự án tích hợp đầy đủ các cấu phần: nhà ở, thương mại, lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí, hướng đến hình thành một cộng đồng cư trú thực thay vì chỉ đón khách ngắn ngày.

Trong đó, mở màn là phân khu Premium Ocean Gate giữ vai trò trục thương mại trung tâm của toàn khu đô thị. Với hơn 350 sản phẩm shophouse, townhouse và mini hotel xây dựng 4–6 tầng, phân khu này được thiết kế tối ưu cho nhiều kịch bản sử dụng: ở, kinh doanh, lưu trú hoặc kết hợp khai thác dòng tiền. Điểm nhấn là tuyến phố lễ hội Ocean Carnival dài hơn 1,5km, cùng bộ đôi quảng trường Ocean Light Square và Ocean Theater Square, nơi tổ chức sự kiện, lễ hội và hoạt động kinh tế đêm xuyên suốt năm.

Sở hữu lợi thế “mặt tiền biển – lõi đô thị”, Bình Sơn Ocean Park trong tâm điểm kết nối hạ tầng chiến lược của toàn vùng.

Bên cạnh đó, các phân khu phát triển tiếp theo như Ocean Villas, Hacom Sky Garden, Ocean Sky hay Ocean Central bổ sung hệ sinh thái căn hộ biển, biệt thự nghỉ dưỡng và tổ hợp khách sạn – thương mại cao tầng. Cấu trúc này giúp dự án tạo ra dòng người đa dạng: cư dân ở thực, chuyên gia làm việc dài hạn, khách công vụ, du lịch trung và dài ngày.

Pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng của Bình Sơn Ocean Park

Đối với nhóm khách hàng mục tiêu là nhà đầu tư trung và dài hạn, yếu tố pháp lý và khả năng vận hành thực tế đóng vai trò then chốt. Bình Sơn Ocean Park được đánh giá cao khi sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, nhiều đợt giao đất và đặc biệt là sổ đỏ riêng từng sản phẩm, quyền sở hữu lâu dài đối với các loại hình nhà ở đô thị.

Tiến độ thi công của dự án cũng là một điểm cộng rõ nét. Hạ tầng kỹ thuật toàn khu đã hoàn thiện trên 90%; nhiều dãy shophouse tại Premium Ocean Gate đã hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao; khách sạn Hacom Galaxy đã đi vào vận hành từ đầu năm 2025; các quảng trường trung tâm đã được đưa vào sử dụng.

Hình ảnh thực tế của dãy shophouse chuẩn bị được bàn giao, nhịp sống đô thị thực tại Bình Sơn Ocean Park đang dần hiện hữu

Song song với đó, chính sách bán hàng được thiết kế theo hướng hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận sớm: vốn tự có ban đầu thấp, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70%, lãi suất 0% trong giai đoạn đầu và ân hạn nợ gốc dài.

Với vị trí chiến lược hiếm có, cấu trúc đô thị đa chức năng, pháp lý minh bạch và khả năng vận hành sớm, dự án mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho những nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững. Ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển, khi hạ tầng đã hiện hữu nhưng giá trị chưa phản ánh hết tiềm năng, Bình Sơn Ocean Park được xem là cơ hội dành cho những người đi trước, bởi dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về đô thị biển.

Thông tin liên hệ, hotline: 0705 488777

Webside: https://binhsonoceanparks.com/