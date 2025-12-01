Bảng giá đất mới TPHCM: Giá đất nông nghiệp dự kiến tăng mạnh

TPO - Giá đất nông nghiệp ở TPHCM dự kiến chia thành 4 khu vực với 3 vị trí, mức cao nhất là 1,44 triệu đồng/m2, tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79 hiện tại (810 ngàn đồng/m2).

Tăng mạnh

Dự thảo bảng giá đất mới của TPHCM vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM gửi cho các đơn vị liên quan để lấy ý kiến nhân dân. Đáng chú ý, giá đất nông nghiệp ở TPHCM chia thành 4 khu vực với 3 vị trí, mức cao nhất là 1,44 triệu đồng/m2, tăng gần 78% so với giá cao nhất theo quyết định 79 hiện tại (810.000 đồng/m2).

Về vị trí, đối với đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất làm muối; đất nông nghiệp khác, chia làm ba vị trí.

Dự thảo bảng giá đất mới của TPHCM vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM gửi cho các đơn vị liên quan để lấy ý kiến nhân dân.

Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m; vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m; vị trí 3: các vị trí còn lại.

Bảng giá đất trồng cây lâu năm cao nhất ở khu vực 1 với giá lần lượt là 1,44 triệu đồng/m2 (vị trí 1), 1,15 triệu đồng/m2 (vị trí 2), 920 ngàn đồng/m2 (vị trí 3).

Giá đất trồng cây lâu năm ở khu vực 2 lần lượt cho 3 vị trí là 1,2 triệu đồng/m2, 960 ngàn đồng/m2, 770 ngàn đồng/m2. Đất trồng cây lâu năm ở khu vực 3 lần lượt là 840 ngàn đồng/m2, 670 ngàn đồng/m2, 540 ngàn đồng/m2. Tại khu vực 4 có giá lần lượt là 580 ngàn đồng/m2, 460 ngàn đồng/m2, 370 ngàn đồng/m2.

Bảng giá đất đối với đất trồng cây hằng năm (gồm đất lúa và các loại cây hằng năm khác) cụ thể gồm khu vực 1 có giá lần lượt cho 3 vị trí là 1,2 triệu đồng/m2, 960 ngàn đồng/m2, 770 ngàn đồng/m2; khu vực 2 có giá lần lượt cho 3 vị trí là 1 triệu đồng/m2, 800 ngàn đồng/m2, 640 ngàn đồng/m2; khu vực 3 có giá lần lượt cho 3 vị trí là: 700 ngàn đồng/m2, 560 ngàn đồng/m2, 450 ngàn đồng/m2; khu vực 4 có giá lần lượt cho 3 vị trí là 480 ngàn đồng/m2, 380 ngàn đồng/m2, 300 ngàn đồng/m2.

Bảng giá đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, bảng giá đất chăn nuôi tập trung, bảng giá đất làm muối... cũng được điều chỉnh tăng.

Theo đơn vị tư vấn bảng giá đất, bảng giá đất nông nghiệp dự thảo điều chỉnh bằng khoảng 20% giá đã chuyển nhượng.

Đồng thời giá đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể, bảo đảm quyền lợi cho người bị thu hồi đất. Điển hình như giá đất nông nghiệp khu vực TP. Thủ Đức (cũ) theo bảng giá cao nhất chỉ hơn 800 ngàn đồng/m2, nhưng giá đã bồi thường là 9 triệu đồng/m2.

Tương tự, bảng giá đất nông nghiệp khu vực Củ Chi (cũ) hiện cao nhất là 600 ngàn đồng/m2 nhưng giá bồi thường đã là 3 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó bảng giá đất nông nghiệp dự kiến được điều chỉnh tăng sẽ giúp kéo giảm chênh lệch tiền chuyển mục đích sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất dựa trên mức chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Số tiền này được tính bằng công thức là tiền sử dụng đất phải nộp = (giá đất ở - giá đất nông nghiệp) x diện tích đất được chuyển mục đích.

Công cụ điều tiết kinh tế

Bảng giá đất mới được Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM xây dựng phản ánh giá đất theo thực tiễn tại địa phương, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng sử dụng đất.

Dự thảo bảng giá đất cân đối giảm đối với giá đất sản xuất kinh doanh, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất khu công nghệ cao, cân đối biên độ chênh lệch giữa các khu vực, đoạn đường, tuyến đường trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập.

Bảng giá đất là một trong các công cụ điều tiết kinh tế của TPHCM, khắc phục những hạn chế của các bảng giá đất trước đó.

Theo đó giá đất ở tại một số tuyến đường trung tâm TPHCM trong dự thảo gần như giữ nguyên theo bảng giá đất điều chỉnh 2025 (theo quyết định 79) và chỉ bằng 60% so với giá đã chuyển nhượng thực tế.

Bảng giá đất này được dùng để tính tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí cho 13 trường hợp liên quan. Trên bình diện chung bảng giá đất dự kiến gần như giữ nguyên so với bảng giá đất năm 2025.

Tuy nhiên người dân, doanh nghiệp vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi giá đất theo quy định tại dự thảo nghị quyết về tháo gỡ khó khăn vướng mắc thi hành Luật Đất đai năm 2024 đang được Quốc hội xem xét.

Theo dự thảo nghị quyết, giá đất được xác định = (bảng giá x hệ số điều chỉnh và áp dụng cho tất cả các trường hợp).

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, bảng giá đất lần này được xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của từng khu vực, địa phương trên địa bàn TPHCM. Giá đất được xây dựng phù hợp sẽ góp phần tích cực trong công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và là một trong các công cụ điều tiết kinh tế của TPHCM, khắc phục những hạn chế của các bảng giá đất trước đó.

“Bảng giá đất điều chỉnh có ảnh hưởng đến trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, tác động này tạo sự công bằng cho các đối tượng sử dụng đất, đó là theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, người thu hồi đất được bố trí tái định cư thì giá bố trí tái định cư được xác định theo giá đất cụ thể (giá thị trường), nay theo quy định tại Khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 tính theo bảng giá”, ông Thắng nói.