Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất mới, đất nông nghiệp cao nhất 290.000 đồng/m2

Thanh Hiếu
TPO - Theo bảng giá đất mới được áp dụng từ 1/1/2026, giá đất nông nghiệp là 290.000 đồng/m2. Trong khi đó, giá đất phi nông nghiệp nhiều khu vực tăng trên 20% so với bảng giá đất năm 2025.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức chiều 26/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/12026 trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết, Bảng giá đất được chia thành 17 khu vực thay vì các quận, huyện như trước đây. Bảng giá đất được chia thành đất phi nông nghiệp, giá đất nông nghiệp và giá đất chưa sử dụng.

Đất phi nông nghiệp được chia thành 4 vị trí. Trong đó, các tiêu chí xác định vị trí đất gồm: Vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường (phố), ngõ; Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên; Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất từ 2m đến dưới 3,5m; Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất dưới 2m.

Theo bảng giá đất mới, đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 2-26% so với hiện tại. Trong đó, khu vực nội đô tăng trung bình khoảng 2%, còn khu vực ngoại thành, vùng đang phát triển nóng tăng từ 15- 26%; Giá đất nông nghiệp cao nhất là 290.000 đồng/m2, giữ nguyên so với hiện tại.

tp-6.jpg
Giá đất nông nghiệp cao nhất là 290.000 đồng/m2, không tăng so với hiện tại

Trình bày báo cáo Thẩm tra, ông Trần Khánh Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố rà soát các loại đất nông nghiệp tại các địa bàn phường, xã để quy định tại bảng giá đất phù hợp thực tế loại đất hiện có.

Ngoài ra, UBND thành phố cần làm rõ tác động của bảng giá đất mới ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố; tác động đối với công tác GPMB tại một số dự án, lợi ích giữa nhà nước - người dân - nhà đầu tư khi áp dụng bảng giá đất mới.

Theo báo cáo giải trình của UBND thành phố, việc phân chia khu vực trong bảng giá đất được thực hiện dựa trên các nguyên tắc về mức độ phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, đặc điểm tuyến đường và khả năng sinh lợi của từng khu vực nhằm phản ánh sát giá thị trường.

UBND thành phố cho rằng hiện nay chưa có đầy đủ thông tin chi tiết về từng loại đất nông nghiệp trên từng địa bàn phường, xã nên việc xác định cụ thể cho từng khu vực có thể dẫn đến sai lệch hoặc không thống nhất.

Bên cạnh đó, các quy định về ranh giới loại đất nông nghiệp có thể thay đổi theo từng giai đoạn, gây biến động và khó khăn trong việc cập nhật bảng giá. Vì vậy, bảng giá đất không nêu rõ từng loại đất nông nghiệp theo từng phường, xã mà quy định theo nhóm và khu vực chung để bảo đảm tính ổn định, dễ áp dụng.

UBND thành phố cho rằng việc xây dựng bảng giá đất mới đảm bảo nguyên tắc thị trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt sự chênh lệch giữa giá đất quy định tại bảng giá đất và giá đất giao dịch góp phần đồng bộ cơ chế, chính sách, minh bạch thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, mức tăng không quá lớn giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách; không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế của các tổ chức, cá nhân.

Thanh Hiếu
