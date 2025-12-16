Thiết kế nhà phố 400m2 có hồ bơi

TPO - Công trình được xây dựng cho gia chủ quen một lối sống giản dị, thích cây xanh và những khoảng sân vườn. Ngoài các chức năng nhu cầu sử dụng bình thường, gia chủ mong muốn có thêm một khu vực hồ bơi, để thư giãn và bơi lội trong ngày.

Công trình hình thành không gian theo trục chiều dài của căn nhà. Tại tầng trệt là khoảng sân kết hợp gara để xe, khối phòng ngủ chính, trục hành lang, lõi cầu thang, kế đến là phòng Khách, khu vực bếp sau cùng là khu hồ bơi. Tầng một dành cho khối phòng ngủ trước và sau, khu vực phòng thờ và giặt phơi ở sau cùng.

Lối vào chính được dẫn dắt từ trục hành lang dài, đi vào bên trong chúng ta sẽ mở ra một không gian lớn hơn cho khu vực sinh hoạt khách và bếp, không gian này được khoảng đệm lấy sáng ở vị trí giếng trời cầu thang mở rộng và khoảng kết thúc sau cùng nhà là hồ bơi. Chúng tạo sự thông thoáng cho căn nhà về việc đối lưu khí trời từ trục hành lang xuyên suốt ở tầng trệt và tầng một, khu vực mặt nước hồ bơi cũng làm giảm đi lượng nắng nóng hắt vào nhà.

Vật liệu chính được sử dụng cho công trình là chất liệu đá tự nhiên, gỗ, mái ngói. Ở một góc nhìn nào đó gia chủ có thể đứng yên và cảm nhận được sự chuyển động của môi trường tự nhiên vào bên trong nhà.